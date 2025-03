Inter Miami, con Lionel Messi en duda y Luis Suárez, vuelve a la actividad en la Copa de Campeones de Concacaf ante un rival jamaiquino

Con 74 puntos, el Inter Miami no sólo es el líder de la Conferencia Este de la MLS, sino que es el líder absoluto de toda la Major League Soccer.

El fin de semana, el Inter Miami goleó 4-1 al Houston Dynamo. La figura del partido fue el delantero uruguayo Luis Suárez quien aportó tres asistencias y marcó un gol y con ello impidió que se notara la ausencia de Lionel Messi.

HOUSTON, TEXAS - MARCH 02: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF celebrates after scoring the team's fourth goal during the MLS match between Houston Dynamo FC and Inter Miami at Shell Energy Stadium on March 02, 2025 in Houston, Texas. Tim Warner/Getty Images

Festejo de Luis Suárez en su gol ante Houston Dynamo

