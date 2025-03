El golazo de Luis Suárez y el tanto de Nicolás Lodeiro en la goleada de Inter Miami ante Houston Dynamo, con la baja de Lionel Messi

HOUSTON, TEXAS - MARCH 02: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF celebrates after scoring the team's fourth goal during the MLS match between Houston Dynamo FC and Inter Miami at Shell Energy Stadium on March 02, 2025 in Houston, Texas. Tim Warner/Getty Images

"Lo charlamos (con Messi). No conozco jugador en el mundo que conozca su cuerpo como Leo y después de tres partidos en seis días y todo el trajín que tenía creímos que lo mejor era que descansara", explicó Mascherano.

"La ausencia de Leo siempre es difícil, porque es un jugador único. Intentamos no extrañarlo demasiado", dijo de su lado Luis Suárez, una de las figuras de la noche al anotar su primer gol del año y brindar dos asistencias.

La baja del capitán albiceleste provocó una enorme decepción entre los casi 20.000 espectadores del Shell Energy Stadium, a los que el Dynamo les ofreció un boleto gratuito para otro partido como compensación.

Messi, de 37 años, debe reincorporarse al plantel para enfrentar el jueves al Cavalier jamaicano en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Protestas por expulsión

Este domingo, Mascherano entregó su primera titularidad a Telasco Segovia, una semana después de que rescatara un empate 2-2 ante el New York City anotando en el minuto 90+10.

El joven punta de Barquisimeto tardó seis minutos en abrir su cuenta aprovechando una pérdida de balón del Dynamo y una asistencia de Suárez.

El segundo gol visitante llegó en el minuto 37 en un contragolpe que el argentino Tadeo Allende concretó con un fulminante zurdazo desde el pico izquierdo del área.

En el 45+2, Segovia selló su doblete con un disparo a la media vuelta tras otra pérdida defensiva de Houston y un pase de Suárez.

Con el equipo local aturdido, el 'Pistolero' estrenó su casillero personal en el 70 en una brillante acción en la que dejó atrás a tres defensores y clavó la pelota en la escuadra.

"¿Qué puedo decir de todo lo que (Suárez) ha hecho en el fútbol?", se preguntó Mascherano sobre su excompañero en el Barcelona.

"Posiblemente es uno de los cinco mejores delanteros centro del mundo en los últimos diez años", apuntó el 'Jefecito', que destacó el impacto de la llegada de Segovia.

"Tiene calidad y jerarquía para jugar en nuestro equipo", recalcó.

Mascherano también protestó con fuerza una tarjeta roja recibida por su joven defensa Ian Fray tras un forcejeo con un rival cuando el partido había terminado.

Fray "se quiere ir al vestuario, el rival lo agarra de la camiseta y él solo se lo intenta sacar de encima (...) El árbitro está al lado y lo ve. Esto me empieza a preocupar porque Ian no hizo nada y yo, cuando mis jugadores no hacen nada, mato por ellos", clamó el argentino.

Gol de Nicolás Lodeiro

Un tanto del veterano mediapunta uruguayo Nicolás Lodeiro en el minuto 85 fue la única nota positiva para el Dynamo, que cierra sin puntos la clasificación del Oeste.

A su lado se encuentra Los Angeles Galaxy, vigente campeón de la MLS, que encajó su segunda derrota en su visita al Vancouver Whitecaps por 2-1.

El canadiense Sam Adekugbe y el estadounidense Brian White anotaron para los locales en los minutos 3 y 87 mientras el brasileño Gabriel Pec firmó la única diana angelina en el 39.

