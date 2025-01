Inter Miami, con un Messi ovacionado en Lima y Luis Suárez, no pudo marcarle a Universitario de Perú y su golero uruguayo, pero ganó en los penales

Inter Miami salió a presionar desde el arranque del partido a su rival peruano para buscar abrir el marcador en el estadio Monumental, con miles de hinchas vestidos con camisetas rosadas y cremas en honor a las dos escuadras.

Messi empezó el duelo de fogueo muy atento para generar jugadas de peligro con sus dos socios, el 'pistolero' Luis Suárez y el español Jordi Alba.

A los 14, un remate de cabeza de Suárez ingreso al fondo de la red, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Inter Miami Uruguayan forward #09 Luis Suarez (L) and Universitario's Argentine defender #05 Matias Di Benedetto fight for the ball during the friendly football match between Peru's Universitario and US' Inter Miami at Monumental U stadium in Lima on Janu

Luis Suarez ante el argentino Matías Di Benedetto

Foto: AFP