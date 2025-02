La bronca de Fernando Muslera con Baris, un compañero de Galatasaray, tras perder 4-1 ante AZ Alkmaar por Liga Europa; mirá el video

Los videos de la reacción de Muslera tuvieron algunos cuestionamientos en las redes sociales hacia el golero ya que entendieron que Baris no fue el único culpable de la goleada.

El AZ Alkmaar aprovechó el hundimiento de Galatasaray, que jugó casi toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Kaan Ayhan, y logró una goleada (4-1) que dejó más que encarrilada la clasificación neerlandesa para los octavos de final de la Liga Europa, que se alejan para el cuadro otomano, que se reforzó semanas atrás con la incorporación del español Álvaro Morata.

La reedición del enfrentamiento de la fase liga, que acabó con empate a un gol, acabó claramente del lado del cuadro de Maarten Martens, que aprovechó su condición de local en el AFAS Stadion para obtener un resultado magnífico para sus intereses y que obliga al cuadro de Okan Buruk a una épica remontada en Estambul.

Sven Mijnans, de un golpe franco directo a los doce minutos, puso por delante al AZ, pero nueve después el húngaro Roland Sallai, en una jugada que comenzó Morata y que continuó Baris Yilmaz, logró empatar.

Galatasaray's Uruguayan goalkeeper #01 Fernando Muslera (L) speaks with Galatasaray's Spanish #77 Alvaro Morata during the UEFA Europa League knockout phase play-off 1st leg football match between AZ Alkmaar and Galatasaray SK at AFAS stadium in Alkmaar,

Fernando Muslera y Álvaro Morata

Foto: AFP