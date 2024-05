La duda de Giovanni González tras convertir el gol que le brinda media permanencia al Mallorca

Giovanni González , defensa uruguayo del Mallorca, autor del gol que dio tres puntos muy importantes a su equipo ante la UD Las Palmas en el estadio Son Moix, remarcó que la victoria "significa mucho en el aspecto emocional". Sabíamos que jugábamos una final. Era un partido importante, aunque no decisivo. Lo importante es que dependemos de nosotros mismos en las tres últimas jornadas", declaró González.

Embed ¡GOL DE MALLORCA!



Giovanni González marcó con un cabezazo letal que coloca a los Piratas en ventaja en la serie.



@aruli75 - @BuonsanteLean.#CopaDelReyEnDSPORTS #RealSociedadRCDMallorca pic.twitter.com/FgX80SmWCf — DSPORTS (@DSports) February 27, 2024

La duda de Giovanni González tras su gol para Mallorca

El futbolista charrúa celebró por todo lo alto el primer gol que marca esta temporada en la Liga. "Sí, estoy contento, aunque también lo estaría si lo hubiese marcado otro compañero", admitió. "Hablé con Muriqi porque parecía que él había tocado la pelota antes de que entrara. Pero me dijo que no, que fue un defensa. Espero que el gol no lo den en meta propia", bromeó González.