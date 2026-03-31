La FIFA probará por primera vez el revolucionario offside de Arsene Wenger en una competencia oficial: mirá cómo funciona

La FIFA anunció que pondrá a prueba por primera vez en una competencia oficial el "Daylight offside", la nueva regla de fuera de juego propuesta por el ex DT del Arsenal Arsene Wenger, actual División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la federación.
La propuesta de Wenger fue aprobada para ser testeada en ensayos en la última asamblea general de la International Football Association Board (IFAB), organización encargada del reglamento del fútbol.
De acuerdo a la FIFA, este cambio a la normativa implicaría que "el jugador atacante estará habilitado siempre que al menos una parte de su cuerpo con la que sea legal marcar gol (es decir, todas menos los brazos y las manos) esté en línea (o por detrás) del penúltimo defensor". Esto significa que solo estará inhabilitado si "existe un espacio" (o una "luz", por eso el concepto "daylight") y está "completamente por delante del penúltimo defensor".
Este cambio será probado en la Canadian Premier League (CPL), Primera división de Canadá, que comenzará el próximo 4 de abril.
"Con el ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos entender mejor sus efectos en términos de mejora de la claridad, de fluidez en el juego y de fomento del fútbol de ataque", afirmó Wenger en declaraciones recogidas por la FIFA, en las que también agradeció a la liga canadiense por apoyar a la federación en este "proyecto experimental".
Como parte de este proyecto, la CPL también estrenará en ligas oficiales el sistema alternativo de VAR (conocido como "Football Video Suport" o "FVS") que ya fue probado en el Mundial Sub 20 de 2025.
Se trata de un sistema manejado a nivel de campo por menos personas que el VAR, que podrán revisar jugadas que puedan incidir en el curso del partido, como una anotación o un gol anulado, una falta de penal o una tarjeta roja directa.
Serán los entrenadores de los equipos quienes soliciten a los jueces, haciendo uso de una tarjeta verde que deben mostrar al cuarto árbitro, la revisión de aquella jugada en la que consideren que el árbitro principal no ha acertado y tendrán un límite de dos peticiones.
La idea de FIFA es ofrecer una alternativa a aquellos países que solicitaron poder ofrecer un apoyo tecnológico a sus árbitros de una forma más "accesible y económica" que el VAR.
Los cinco cambios en el reglamento que se estrenarán en el Mundial 2026
Además de dar luz verde a la prueba del nuevo offside, en su última asamblea la IFAB aprobó cinco cambios al reglamento que fueron ratificados por FIFA en los últimos días, y que se estrenarán en el Mundial 2026.
Estos son los puntos neurálgicos de los cambios:
- Sustituciones rápidas: el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar 1 minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador de menos.
- Gestión de tiempo en saques: se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.
- Atención médica fuera del campo: un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar 1 minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.
- Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.
- Capitán y árbitros: se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al juez.