Lionel Messi será titular en la selección argentina ante Zambia: el equipo con novedades de Lionel Scaloni para este martes

La selección Argentina juega el último amistoso en su país previo al Mundial 2026 y lo hará esta noche frente a Zambia en La Bombonera , luego de lo que fue el triunfo el pasado viernes ante Mauritania en otro encuentro de exhibición, y Lionel Messi será titular ante el elenco africano tras ingresar desde el banco de suplentes el último compromiso.

Para este segundo amistoso, el entrenador Lionel Scaloni planea cambiar lo hecho ante Mauritania y parar un equipo con mayoría de habituales suplentes para que todos tengan rodaje y el propio DT ir evaluando opciones y rendimientos. El mismo confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi estará desde el arranque contra Zambia.

Luego de ganarle a Mauritania, los jugadores que no sumaron minutos en dicho encuentro disputaron un amistoso el sábado por la tarde contra la Selección Argentina Sub 20, que ganó la Mayor por 1-0 con gol de José Manuel López .

Después del partido, Scaloni licenció a todos los futbolistas y les dio 36 horas de descanso, por lo que volvieron a verse las caras el lunes por la mañana para retomar las prácticas en el predio de Ezeiza , y en la conferencia de prensa el entrenador dio indicios de cómo formará el equipo ante Zambia.

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Por lo tanto, se espera que en el arco esté Emiliano Martínez y la defensa sea con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo hay dos lugares seguros y un tercero en duda: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán titulares mientras que Leandro Paredes y Rodrigo De Paul pelean por el otro lugar en la mitad de la cancha.

Por último, el ataque será con Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada, aunque se espera que José López sume minutos en lugar del delantero de Atlético Madrid en este compromiso incluso para darle descanso al ex River Plate.

La posible formación de la selección Argentina

De esta manera, el posible 11 de Argentina ante Zambia es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.