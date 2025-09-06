La respuesta de la U de Chile a Independiente tras su comunicado contra la Conmebol y Domínguez

La U de Chile emitió un comunicado en respuesta al descargo que realizó Independiente tras el fallo de la Conmebol , en el que resolvió que tras los incidentes en el estadio Libertadores de América entre ambas parcialidades, sea el elenco chileno el que acceda a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Independiente publicó un fuerte descargo contra la Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez , al punto de acusarlo por cuestiones políticas y de solicitar que se borre del Museo de la Conmebol todo aquello que esté relacionado al club de Avellaneda mientras que el dirigente mantenga su puesto.

El enunciado del Rojo, en un fragmento del comunicado, hace referencia al elenco chileno: "El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima , orientado a la rentabilidad y especulación empresarial. Al fallar en su favor, la Conmebol no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva".

En base a esto, la U de Chile publicó en sus redes oficiales una respuesta a Independiente: "El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, la que resolvió las denuncias formuladas en contra del Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES.

COPA SUDAMERICANA Con Independiente eliminado por Conmebol, la U de Chile enfrentará a Alianza Lima por Copa Sudamericana; la última vez que jugaron, Gerardo Pelusso le gritó al árbitro en la cara y clasificaron; mirá el video

Incidentes Indepenediente U de Chile Incidentes entre Independiente y la U de Chile

A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos.

Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente. En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza.

Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia".