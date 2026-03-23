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El Observador / Fútbol Internacional / AMISTOSO

Las dos figuras de Inglaterra que no estarán ante Uruguay por lesiones de último momento y los sustitutos que convocó Thomas Tuchel

Dos jugadores de Inglaterra se caen por lesión de la convocatoria para los amistosos ante Uruguay Japón

23 de marzo de 2026 11:34 hs
Eberechi Eze lesionado en el partido ante Bayer Leverkusen por Liga de Campeones

Eberechi Eze lesionado en el partido ante Bayer Leverkusen por Liga de Campeones

Foto: AFP

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha citado a Ben White y a Harvey Barnes para ocupar las plazas de Jarrell Quansah, defensa de Bayer Lerekusen, y Eberechi Eze, delantero de Arsenal, que se caen ambos por lesión de la convocatoria para los amistosos ante Uruguay Japón.

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Thomaz Tuchel
Thomaz Tuchel

La convocatoria de White, lateral del Arsenal, supone un nuevo golpe para Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, que cada vez tiene menos opciones de acudir al Mundial, que comienza en menos de tres meses, al tener por delante a Jarrel Quansah, Tino Livramento, Djed Spence y ahora también al defensa de los 'gunners'.

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Arsenal fichó a Ben White por 58 millones de euros
Arsenal fichó a Ben White por 58 millones de euros

La otra novedad es la inclusión de Harvey Barnes, extremo del Newcastle United, que sustituirá a Eze, que se perdió el domingo la final de la Copa de la Liga que el Manchester City ganó ante el Arsenal.

20260318 LLUIS GENE / AFP Foto por LLUIS GENE / AFP Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (L) and Newcastle United's English midfielder #11 Harvey Barnes fight for the ball during the UEFA Champions League last 16 second leg f
Ronald Araujo y Harvey Barnes

Ronald Araujo y Harvey Barnes

A pesar de la larga lista de 35 que Tuchel ha decidido convocar, entre los que se incluye Jude Bellingham, el técnico alemán ha decidido realizar estas dos sustituciones por lesión para los amistosos ante Uruguay, el viernes, y ante Japón, el martes, que se disputarán en el Wembley Stadium.

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La lista de Inglaterra

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, lidera la convocatoria de Inglaterra pese a no jugar con su club desde el 1° de febrero, y su compañero Trent Alexander-Arnold se ha vuelto a quedar fuera a pesar de que el seleccionador, Thomas Tuchel, ha decidido llamar a 35 jugadores.

Jude Bellingham
Jude Bellingham con la selección de Inglaterra

Jude Bellingham con la selección de Inglaterra

El centrocampista del Real Madrid, que se perdió las convocatorias de setiembre y octubre y regresó en la de noviembre, se lesionó el pasado 1° de febrero y se ha perdido los últimos diez partidos con el conjunto blanco, aunque el técnico alemán decidió incluirle en la lista para los encuentros ante Uruguay y Japón en el estadio de Wembley

Quien tampoco ha entrado en la convocatoria, a pesar de la amplia lista, es Alexander-Arnold, que no juega con su selección desde junio y se ha perdido las últimas cuatro convocatorias, habiendo disputado solo 26 minutos desde la llegada de Tuchel al banquillo de los ‘Three Lions’

Por su parte, Marcus Rashford, que está rindiendo a buen nivel en el FC Barcelona, mantiene su puesto en la lista, mientras que las novedades son el regreso del central del Manchester United Harry Maguire, que vuelve a una convocatoria 18 meses después, y el de Cole Palmer, del Chelsea, que se perdió la lista de noviembre por lesión

Lista completa de Inglaterra:

Goleros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Ben White (Arsenal), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Harvey Barnes (Newcastle United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).

EFE

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