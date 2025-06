Los partidazos de octavos de final del Mundial de Clubes; mirá cómo quedaron los cruces tras completarse con la clasificación de Real Madrid de Federico Valverde

"Creo que hemos logrado ser más claros con relación a nuestra estrategia, todavía hay mucho que mejorar, pero seguimos adelante", dijo Alonso al término del duelo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, bendecido por una lluvia, en medio del intenso verano estadounidense.

"Vamos a llegar a octavos de final con la Juve. Para mí la Juve es la Juve, tengo pleno respeto, y debemos prepararnos ampliamente para este juego. y después ¿Qué sigue? O continúas o te vas para casa, así que tenemos que estar listos", agregó.

A falta de su estrella Kylian Mbappé, quien aún se recupera de un problema estomacal, los merengues tuvieron al atacante brasileño Vinícius Jr. inspirado.

20250626 FBL - WC - CLUB - 2025 - MATCH48 - SALZBURG - REAL MADRID Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group H football match between Austria's FC Salzburg

Federico Valverde

Foto: Franck Fife / AFP