Minutos de silencio, pancartas y camisetas: todos los homenajes que recibió Juan Izquierdo a nivel mundial el fin de semana

En México, en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura azteca, el ex River Plate Fernando Gorriarán marcó el segundo gol para Tigres, en su visita a Pumas.

Al festejar el gol se sacó la remera y mostró otra casaca negra que decía "Descansa en paz Juan".

El gol de Gorriarán fue espectacular:

Cuando Tigres salió a jugar el partido, Gorriarán posó mostrando en sus manos esa misma remera.

Más temprano, este domingo en Argentina, en Huracán vs Tigre hubo también un minuto de silencio.

La barra del local, Huracán, siguió tocando la percusión pero luego, todo el público, con los hinchas del fútbol de verdad, se generó un cerrado aplauso.

El sábado, en La Bombonera, hubo un minuto de silencio antes del comienzo del partido entre Boca Juniors y Rosario Central.

Foto: Alejandro Pagni / AFP