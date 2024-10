Mirá el camino que tienen Luis Suárez y Lionel Messi para conquistar el título de la MLS con Inter Miami

Pese a que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, declaró que la obtención del Supporters' Shield le otorga al Inter Miami un puesto en el Mundial de Clubes que se jugará en Estados Unidos a mediados de 2025, la realidad es que este título importa poco o nada en la MLS.

"El Mundial de Clubes es importante para Inter Miami", dijo el lateral español Jordi Alba. "Es importante medirse a ese tipo de equipos. Nosotros por suerte ya hemos jugado contra ellos pero prácticamente todo el equipo no ha tenido esa posibilidad".

El inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, entiende que en la MLS todo se resume en los Playoffs.

Después de reconocer el trabajo del DT Gerardo Martino por una "increíble temporada", Beckham agregó rápidamente: "Este año no ha terminado, vamos a los playoffs y estaremos listos".

La primera tarea será una serie al mejor de tres partidos frente al exequipo de Martino, el Atlanta United, en la que marcador global no se tiene en cuenta y no hay empates, por lo que en caso de que los 90 minutos de cualquier encuentro termina en igualdad, se define en penales a su ganador.

"Es un formato un poco injusto", comentó Martino. "Está como está y lo conocíamos desde hace mucho tiempo, hay que preparar el partido y tratar de ser mejores que Atlanta, se trata de eso".

El poderío de Messi y Suárez, ambos anotaron 20 goles cada uno en la temporada regular, debería ser suficiente para superar a un Atlanta que terminó noveno y avanzó a los playoffs tras vencer en penales en repechaje al CF Montreal.

COLUMBUS, OHIO - OCTOBER 02: Lionel Messi #10 and Luis Suarez #9 of Inter Miami CF celebrate a goal during the second half against the Columbus Crew at Lower.com Field on October 02, 2024 in Columbus, Ohio. Jason Mowry/Getty Images/AFP Jason Mowry / GETTY

Festejo de Lionel Messi y Luis Suárez

Foto: AFP