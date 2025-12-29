Dólar
Mirá por qué la selección de Francia tendrá una camiseta verde claro en el Mundial 2026

El vigente vicecampeón del mundo mostrará un cambio importante en su equipación en la fiesta máxima del fútbol

29 de diciembre 2025 - 17:50hs
Kylian Mbappé en la selección de Francia

Foto: AFP

Foto: AFP

La camiseta de Francia para el Mundial 2026 será verde claro con los logotipos de Nike y la federación en cobre, inspirada en la Estatua de la Libertad. Esta información fue publicada este lunes por el sitio web especializado Footy Headlines.

La Estatua de la Libertad, una de las principales atracciones turísticas de Nueva York, fue un regalo de Francia a Estados Unidos y simboliza los lazos históricos entre ambos países.

La nueva equipación del vigente subcampeón mundial

Diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y con su estructura metálica construida por Gustave Eiffel, la estatua fue inaugurada el 28 de octubre de 1886.

francia
La Estatua de la Libertad donada por Francia a Estados Unidos y el color verde claro de la segunda camiseta francesa para el Mundial 2026

La Estatua de la Libertad donada por Francia a Estados Unidos y el color verde claro de la segunda camiseta francesa para el Mundial 2026

Este será el nuevo color para la selección bicampeona del mundo -títulos que obtuvo en 1998 como local y en 2018 en Rusia-, que habitualmente usa equipaciones blancas para lo que es su segunda camiseta, ya que la oficial seguirá siendo, obviamente azul.

Cabe recordar que Nike pretendía que Brasil vistiera una camiseta roja como segunda equipación para la próxima Copa del Mundo de 2026, pero el diseño fue rechazado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), luego de muchas protestas de miles y miles de hinchas en redes sociales.

francia

A diferencia de este suceso, en Francia aceptaron cambiar la segunda equipación del blanco al verde claro para la próxima cita mundialista.

Según Footy Headlines, la nueva camiseta francesa estará disponible a la venta a partir de marzo de 2026.

Vale decir que Francia nunca utilizó este nuevo color en su camiseta en toda su historia.

Mundial 2026 Nueva York Francia Nike

