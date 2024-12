Mundial de Clubes 2025: mirá cómo quedaron los bombos para el sorteo que se realizará este jueves

Solamente el club austríaco parte como tapado en este grupo de la segunda línea europea.

Los bombos 3 y 4 se completan con equipos americanos y asiáticos, del Golfo o del Magreb.

20240815 Boca Juniors' Uruguayan forward Edinson Cavani celebrates after scoring during the Copa Sudamericana round of 16 first leg football match between Argentina's Boca Juniors and Brazil's Cruzeiro at La Bombonera stadium in Buenos Aires on August 15,

Edinson Cavani

Foto: Juan Mabromata / AFP