El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Neymar fue operado de menisco y mantiene el sueño de disputar el Mundial 2026 con la selección brasileña de Carlo Ancelotti

"La cirugía fue un éxito y el jugador está bien", dijo en una escueta nota el Santos, club con el que Neymar negocia su renovación

22 de diciembre 2025 - 13:40hs
Neymar se sometió a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco

Neymar se sometió a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco

Neymar, estrella del Santos, se sometió con éxito este lunes a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de su maltrecha rodilla izquierda.

El exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) se operó en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en la ciudad de Belo Horizonte, en un procedimiento realizado por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña.

"La cirugía fue un éxito y el jugador está bien", dijo en una escueta nota el Santos, club donde Neymar se formó y al que regresó a principios de este año.

Neymar lesionado en Santos.jpg
Neymar lesionado en Santos

Neymar lesionado en Santos

Está previsto que el camisa 10 reciba el alta hospitalaria este mismo lunes y en seguida empiece el proceso de rehabilitación, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego por lo menos un mes.

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

El reencuentro de Neymar con Matheus
BRASIL

Más de diez años después, Neymar se reencontró con el niño con leucemia al que le dedicó un recordado festejo de gol en Santos: mirá el video

En paralelo, el atacante tiene pendiente decidir su futuro en los próximos días, ya que su contrato con Santos termina el próximo 31 de diciembre.

Según la prensa local, las negociaciones con el Santos están en curso y la directiva albinegra espera que renueve al menos hasta el Mundial de 2026.

La Copa del Mundo de 2026 es el gran objetivo deportivo de Neymar, a pesar de que aún no ha sido convocado por el actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo de este año.

ney.jpg
Neymar

Neymar

No obstante, el exjugador de Al-Hilal saudí, que ha enlazado numerosas lesiones este año que le han impedido tener continuidad, está convencido de que formará parte de la convocatoria del técnico italiano para la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El pasado sábado, durante el concierto de un artista, en São Paulo, 'Ney' dijo que "harán lo posible y lo imposible" para ganar el sexto título mundial para Brasil.

"En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!", manifestó.

Desde su regreso al Santos, en enero pasado, Neymar apenas ha jugado 28 partidos, con un balance de 11 goles y 4 asistencias, si bien fue fundamental en la recta final de la temporada para librar al equipo de un descenso a la segunda división que parecía seguro.

EFE

Neymar Mundial 2026 Carlo Ancelotti FC Barcelona santos

