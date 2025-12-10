Más de diez años después, Neymar se reencontró con el niño con leucemia al que le dedicó un recordado festejo de gol en Santos: mirá el video

Neymar vive un buen momento en el Santos . Tras un comienzo de año marcado por los malos resultados y las lesiones, el astro brasileño fue clave para que su equipo ganara los últimos tres partidos del Brasileirao y se salvara del descenso , con un hat-trick incluido ante el Juventude.

Dos días después de concretar su salvación, el Santos publicó un video en sus redes sociales que muestra un emotivo reencuentro de Neymar con un hincha del club que protagonizó uno de los momentos más recordados de su primera etapa en el equipo.

En 2012, Neymar conoció a Matheus , un niño fanático del club que padecía leucemia . En un video que se volvió viral en las redes sociales se muestra como el joven lo recibió con una máscara del propio "Ney" y conversó con el jugador.

Después, Matheus le preguntó si podía festejar un gol con un baile que mostró ante las cámaras. El delantero le prometió que lo haría , y poco después cumplió al convertirle un gol a Juan Aurich por la Copa Libertadores, en una celebración que quedó en la memoria.

Este jueves, y trece años después, Neymar y Matheus, ya recuperado de la leucemia, se reencontraron.

En una entrevista con el canal del Santos, Matheus contó que su historia llegó al club en 2012 luego de que su madre comentara su historia en una publicación de Facebook de la institución, en la que se sorteaba el brazalete del capitán Edú Dracena. Lo contactaron y lo invitaron al centro de entrenamiento del club, donde conoció a Ney.

"Cuando conocí a Neymar estaba completamente nervioso, pero al poco tiempo me fui soltando, él me fue dando confianza, y ahí le pedí el famoso baile. En el juego siguiente hizo un gol e hizo el baile", recordó.

Las cámaras del Santos mostraron el abrazo entre el jugador y el hincha, que recibió emocionado al 10. "Te quería agradecer por todo, tanto vos como el Santos son muy importantes para mi", le dijo Matheus. "Que bueno verte y reencontrate tantos años después", le respondió entre risas el 10 brasileño.

Neymar le regaló una camiseta firmada al joven y luego ambos replicaron el famoso baile de 2012 entre risas.