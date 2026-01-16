No conforme con ganar el Balón de Oro, Dembélé quiere ganar el premio Puskas; mirá uno de los dos golazos que hizo para Paris Saint-Germain

Un doblete del Balón de Oro Ousmane Dembélé impulsó a Paris Saint-Germain ante Lille, al que venció 3-0 este viernes en la 18ª jornada de la Ligue 1, donde el equipo de la capital se coloca como líder provisional.

El PSG suma ahora 42 puntos, dos más que el Lens (40), que tiene la posibilidad de recuperar el primer lugar al recibir el sábado al Auxerre (17º, penúltimo).

El choque de este viernes en el Parque de los Príncipes se presentaba como una trampa para el PSG, cuatro días después de una dolorosa eliminación en dieciseisavos de final de la Copa de Francia ante su vecino París FC y a cuatro días de visitar Lisboa para jugar ante Sporting en la Champions League.

El entrenador Luis Enrique no quería más sorpresas y alineó a sus principales jugadores, sin reservar fuerzas para la Champions, consciente de que la victoria era una obligación para calmar los ánimos.

Dembélé y sus golazos

Dembélé asumió desde muy pronto el liderazgo del equipo y firmó dos tantos en momentos clave del partido.

En el 13, el atacante estrella del equipo respondió al buen inicio de partido del Lille con un disparo desde lejos ajustado al palo, con el que batió a Berke Özer.

Después, en el 64, superó por alto al guardameta visitante con un verdadero golazo.

Antes, Olivier Giroud había intentado un globo similar en el otro arco, pero en ese caso el balón dio en el larguero.

Con todo decidido, Bradley Barcola puso la cereza sobre el pastel con el 3-0 definitivo (90+3').

Barcola, con seis tantos, es el máximo anotador del PSG en Ligue 1 esta temporada. Le sigue ahora Dembélé, que ha pasado un tiempo importante de baja por lesión y que acumula ahora cinco goles en esta edición del campeonato galo.

El Lille, cuarto clasificado, podría perder su lugar en la zona Champions ya que tiene a dos puntos al Lyon (5º) y al Rennes (6º), que el domingo se enfrentan como locales a Brest (11º) y Le Havre (13º), respectivamente.