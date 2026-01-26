Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Paulo Pezzolano se ganó los aplausos tras el gran triunfo 4-2 de Internacional ante Gremio en el clásico por el Campeonato Gaúcho

Inter, donde fue titular el golero uruguayo Sergio Rochet, se quedó con la victoria en el Gre-Nal

26 de enero 2026 - 10:49hs
“¡Aplausos para ti, profe!”, señalaron las redes sociales de Internacional de Porto Alegre para felicitar a su entrenador, el uruguayo Paulo Pezzolano, tras el gran triunfo ante Gremio por 4-2 en el clásico por el Campeonato Gaúcho jugado este domingo.

De local en su casa, el equipo colorado no la tuvo fácil, comenzó perdiendo 1-0, empató, volvió a quedar abajo 2-1 a los 67 minutos, y luego comenzó una remontada en los minutos finales con dos goles de Rafael Santos Borré para igualar y pasar 3-2, y otro de Bernabei para liquidar la historia a los 83’.

Inter, donde fue titular el golero uruguayo Sergio Rochet, se quedó de esa forma con la victoria.

Y en sus redes destacaron el planteo de Pezzolano, con “intensidad, ambición y protagonismo de principio a fin”.

BRASIL

El exayudante técnico de Nacional que se suma al cuerpo técnico de Paulo Pezzolano en Internacional de Porto Alegre de Brasil

Pep Guardiola, técnico de Manchester City, habló en conferencia de prensa
FÚTBOL

El sorprendente agradecimiento público de Pep Guardiola a Paulo Pezzolano; mirá a qué se debió el reconocimiento del DT del City al entrenador uruguayo

“¡Inter de Pezzolano brilló en en Gre-Nal!”, destacaron.

Los colorados lideran el Grupo A del Campeonato Gaúcho, con 12 unidades, mientras que Gremio está primero en el B con 9 puntos.

