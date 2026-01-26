Paulo Pezzolano se ganó los aplausos tras el gran triunfo 4-2 de Internacional ante Gremio en el clásico por el Campeonato Gaúcho

Paulo Pezzolano en Inter Paulo Pezzolano aplaude a los hinchas de Inter

“¡Aplausos para ti, profe!”, señalaron las redes sociales de Internacional de Porto Alegre para felicitar a su entrenador, el uruguayo Paulo Pezzolano, tras el gran triunfo ante Gremio por 4-2 en el clásico por el Campeonato Gaúcho jugado este domingo.

De local en su casa, el equipo colorado no la tuvo fácil, comenzó perdiendo 1-0, empató, volvió a quedar abajo 2-1 a los 67 minutos, y luego comenzó una remontada en los minutos finales con dos goles de Rafael Santos Borré para igualar y pasar 3-2, y otro de Bernabei para liquidar la historia a los 83’.

Inter, donde fue titular el golero uruguayo Sergio Rochet, se quedó de esa forma con la victoria.

Y en sus redes destacaron el planteo de Pezzolano, con “intensidad, ambición y protagonismo de principio a fin”.

“¡Inter de Pezzolano brilló en en Gre-Nal!”, destacaron. Paulo Pezzolano en Inter Paulo Pezzolano en Inter Los colorados lideran el Grupo A del Campeonato Gaúcho, con 12 unidades, mientras que Gremio está primero en el B con 9 puntos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/2015632034107154842&partner=&hide_thread=false Palmas pra você, profe!



Intensidade, ambição e protagonismo do início ao fim. O brilhou no Gre-Nal! pic.twitter.com/yZqdmrZsAX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 26, 2026 FUENTE: pezzolano