Paulo Pezzolano se ganó los aplausos tras el gran triunfo 4-2 de Internacional ante Gremio en el clásico por el Campeonato Gaúcho
26 de enero 2026 - 10:49hs
Paulo Pezzolano en Inter
Paulo Pezzolano aplaude a los hinchas de Inter
“¡Aplausos para ti, profe!”, señalaron las redes sociales de Internacional de Porto Alegre para felicitar a su entrenador, el uruguayo Paulo Pezzolano, tras el gran triunfo ante Gremio por 4-2 en el clásico por el Campeonato Gaúcho jugado este domingo.
De local en su casa, el equipo colorado no la tuvo fácil, comenzó perdiendo 1-0, empató, volvió a quedar abajo 2-1 a los 67 minutos, y luego comenzó una remontada en los minutos finales con dos goles de Rafael Santos Borré para igualar y pasar 3-2, y otro de Bernabei para liquidar la historia a los 83’.
Inter, donde fue titular el golero uruguayo Sergio Rochet, se quedó de esa forma con la victoria.
Y en sus redes destacaron el planteo de Pezzolano, con “intensidad, ambición y protagonismo de principio a fin”.