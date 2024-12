¿Por qué Real Madrid y Federico Valverde pueden amargar a hinchas de Nacional, Peñarol y Boca Juniors en la final Intercontinental de este miércoles?

Los hinchas de Nacional y Peñarol deben hinchar por Pachuca, del DT uruguayo Guillermo Almada, si no quieren que su equipo quede relegado al segundo lugar.

Los tricolores están primeros en la tabla de la Copa Intercontinental al tener puntaje perfecto con tres victorias en las tres finales que disputaron (1971, 1980 y 1988).

Luego se ubica Milan con tres finales ganadas y cuatro vicecampeonatos.

Peñarol está tercero con tres ganadas (1961, 1966 y 1982) y dos perdidas, al igual que Real Madrid, y luego viene Boca Juniors con sus tres títulos (1977, 2000 y 2003) y una caída.

El concepto de un torneo que corone al mejor club del mundo existe desde hace más de medio siglo. La Copa Intercontinental, que enfrentaba a los monarcas de Europa contra los de Sudamérica, fue considerada como el campeonato mundial de clubes de facto tras su inauguración en 1960, cuando el legendario Real Madrid de Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás derrotó a Peñarol a doble partido.

Real Madrid, con la duda de Kylian Mbappé, se lanza a por su novena corona mundial, con el reto de ser dominador del historial de la Copa Intercontinental en el regreso de la competición 20 años después, como ya lo es del Mundial de Clubes, con el deseo de poner un broche de oro a un gran 2024, obligado a superar la ilusión del mexicano Pachuca, campeón de la Concacaf, y su meritorio camino hasta la final en Qatar.

Cada título mundial es sinónimo de obligación para Real Madrid, señalado siempre como gran favorito ante cualquier rival. Y lo asume ante Pachuca, que tumbó al campeón de México, Estados Unidos, Brasil y Egipto, el equipo más laureado del Viejo Continente. Tiene en su mano serlo de todo el planeta con la oportunidad de conquistar su cuarta Copa Intercontinental para superar en el historial a Milan, Peñarol, Boca Juniors y Nacional.

Ya domina el del Mundial de Clubes, que estrena formato en 2025, con la oportunidad para el Real Madrid de proclamarse dos veces campeón del mundo en una misma temporada. Cosas del fútbol moderno y de un calendario que asfixia a los grandes y afecta al rendimiento de los jugadores. Cada temporada más partidos y exigencia, menos descanso. Las lesiones se disparan. La brillantez del juego baja.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League football match Atalanta vs Real Madrid, at the Gewiss Stadium in Bergamo, on December 9, 2024 PIERO CRUCIATTI / AFP

Federico Valverde en la previa del partido ante Atalanta

Foto: AFP