"Si gana Argentina o España, estaré contento": la frase de Lionel Scaloni sobre la Finalissima

Lionel Scaloni , entrenador de la selección Argentina , concedió una entrevista en donde habló de diversos temas en la cual dejó varias definiciones en torno a la preparación del Mundial 2026 , el próximo partido ante España por la Finalíssima y su charla con Lionel Messi en medio de las fiestas navideñas y de cara a la próxima Copa del Mundo.

En diálogo con AFA Estudio , el canal oficial de la selección Argentina, el entrenador habló primero sobre su reencuentro con el DT de España, Luis de la Fuente : "Le tengo un gran aprecio porque nos trató de una manera muy linda. Se podía hablar con él, charlar. No en vano le está yendo como le va. Me pone contento".

Un dato a tener en cuenta es que Luis de la Fuente fue uno de los maestros de Scaloni cuando el argentino realizó el curso para ser entrenador, y ahora se verán las caras en la Finalissima el viernes 27 de marzo en el estadio Lusail , en Qatar .

"A pesar de que jugaremos en contra, todos saben que tengo parte de mi corazón en España por los años que llevo acá y porque estoy casado con mi esposa, que es española. Si gana Argentina o España, estaré contento. La Finalíssima es a cara de perro, pero estoy contento con su presente", profundizó Scaloni.

"Es un partido lindo para jugar, muy difícil porque es una gran selección. Hay que jugarlo. Tenemos que ver cómo llegamos a ese partido, faltan dos meses y medio. Lo más importante es eso. Es inútil hablar ahora porque pueden cambiar un montón las cosas", profundizó.

Lionel Scaloni y la lista para el Mundial 2026

El oriundo de Pujato confirmó que la lista a confeccionar con vistas a la Copa del Mundo será de 26 futbolistas y remarcó que en los próximos días quiere mantener charlas con sus dirigidos, como ya tuvo con Lionel Messi: "Hablé con varios, no solo con Leo. Hablé con la mayoría, tengo intenciones de hablar con la mayoría para darle nuestra perspectiva porque faltan seis meses sobre todo y está bueno hablar ahora y decirles qué falta y qué no. En el caso de Leo igual. Estoy al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar, ja".

Lionel Messi Lionel Messi en el entrenamiento de la selección Argentina EFE

No obstante, a su vez señaló que no habló con Messi sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá: "Hablamos de un montón de cosas, pero no de eso, porque falta tiempo para eso. No hay que agobiarlo. Hay que dejarlo tranquilo, que tome la decisión que deba tomar y nosotros pensaremos en el bien del equipo".

"Hay muchos, no descartamos a nadie. El tema es que ya tenemos la experiencia de la anterior lista. Fue un baldazo de agua fría perder futbolistas a una semana de empezar el Mundial y la lesión de Lo Celso un tiempo antes. Eso nos hizo recapacitar y pensar que no hay nada descartado. Manejamos una lista de más de 50 futbolistas, en la que el nivel es parejo y pueden estar todos. Hay un gran porcentaje que está bien si compite de esta manera, pero tenemos que estar alertas por posibles lesiones o bajo rendimiento. En eso seremos inflexibles", sentenció.