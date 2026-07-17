Sorpresa: Darwin Núñez se sumó a la pretemporada de Al Hilal, en medio de rumores de una posible salida

El delantero uruguayo Darwin Núñez se sumó este viernes a la pretemporada de Al Hilal de Arabia Saudita luego de su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la selección de Marcelo Bielsa.

De gorra, remera, bermudas y con su matera, el atacante llegó a la concentración que realiza el equipo en Austria .

Su llegada se da en medio de los rumores de una posible salida en el actual mercado de pases.

Pese a las versiones, Núñez, que tiene contrato con Al Hilal hasta junio de 2028, se sumó a la pretemporada del equipo de Simone Inzaghi.

Darwin Núñez busca su regreso a Europa y su representante se comunicó con un grande de ese continente

Cuatro días después de la eliminación del Mundial 2026, Portugal tiene nuevo entrenador: Jorge Jesus, ex DT de Darwin Núñez y De Arrascaeta

Darwin Núñez volvió a Al Hilal tras el Mundial 2026

Busca una salida

El delantero uruguayo de 27 años tiene una postura sumamente clara respecto a su carrera: quiere dejar atrás su etapa actual y concretar su regreso al fútbol de máxima competitividad en Europa.

Tanto es así que, como informó Referí, llegó a un acuerdo con Al-Hilal de Arabia Saudita, el club dueño de su ficha, para rescindir su contrato que duraba hasta junio de 2028.

Según informan medios de Turquía, el agente del futbolista ya se puso en contacto con la directiva de Fenerbahce, uno de los gigantes de ese país, para ofrecer los servicios del atacante de la selección uruguaya.

El artiguense no fue tenido en cuenta por Al Hilal en el primer semestre del año, luego de que ficharan al francés Karim Benzema. Por esa decisión, el ex Peñarol se quedó sin jugar partidos de la competencia local y solo estuvo a la orden para encuentros internacionales por la Champions asiática.

Eso llevó a que llegara sin rodaje a la selección uruguaya para el Mundial 2026, ya que sus últimos partidos con su equipo fueron en febrero.