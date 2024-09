"Sufrir juntos": la honesta invitación de un director técnico uruguayo a sus hinchas porque "no va a ser un año lindo"

El entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano , ha invitado este jueves a la afición, al equipo y a los medios de comunicación a "sufrir juntos", porque "no va a ser un año lindo , y es importante estar unidos".

"Vamos a sufrir, no se frustren tanto. No van a salir las cosas bien muchas veces, pero todos buscamos soluciones. Cada cosa tiene su lógica y se busca ganar. Estar tranquilos, porque los jugadores van a dar el máximo, ya que el que no lo haga, lo va a pagar. Cuando estén tristes, yo lo estaré más", ha advertido en la rueda de prensa previa al partido que medirá el sábado a su equipo con la Real Sociedad.