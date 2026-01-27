Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

"The Best for the Best", el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino al celebrar sus 10 años al frente de la Conmebol

Alejandro Domínguez celebró este lunes 10 años de gestión al frente de la Conmebol y reconoció al presidente de la FIFA

27 de enero 2026 - 9:05hs
“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

Foto: AFP
“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

Foto: AFP
“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino, con Ignacio Alonso en el escenario

“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino, con Ignacio Alonso en el escenario

Foto: AFP

Con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el dirigente paraguayo Alejandro Domínguez celebró este lunes 10 años de gestión al frente de la Conmebol en su sede permanente de Asunción.

"Estos 10 años demuestran que cuando se trabaja con reglas claras y visión de futuro, el fútbol sudamericano puede crecer con solidez y competir al más alto nivel mundial", dijo Domínguez durante un acto al que asistieron, entre otros, el presidente paraguayo, Santiago Peña, y leyendas del balompié continental.

Domínguez asumió en 2016 tras el escándalo de corrupción FIFA-Gate, que desembocó en la detención en Suiza de algunos de los principales dirigentes del fútbol.

FIFA President Gianni Infantino (C-R) and CONMEBOL President Alejandro Dominguez (C-L) pose for a photo with other officials during a commemorative event marking the 10th anniversary of Dominguez's work as the head of the South American Football Confedera
“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino, con Ignacio Alonso en el escenario

“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino, con Ignacio Alonso en el escenario

Las acusaciones desembocaron en la detención del entonces titular de la Conmebol, Juan Ángel Napout, quien cumplió siete años de cárcel en Estados Unidos.

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, visitará Uruguay; mirá cuándo y dónde lo podrás ver

la seleccion uruguaya cayo a su peor posicion bajo la gestion de marcelo bielsa: el efecto de la copa de africa en el ranking fifa
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya cayó a su peor posición bajo la gestión de Marcelo Bielsa: el efecto de la Copa de África en el ranking FIFA

En su discurso, Domínguez destacó que desde hace una década la entidad impulsó "una transformación integral basada en gobernanza, transparencia, desarrollo y competitividad".

The Best for the Best

Invitado a la tarima por el dirigente suramericano, Infantino recibió un reconocimiento de la organización denominado The Best for the Best "por haber unido al mundo del fútbol".

Embed

El presidente de la FIFA afirmó que "hubo un antes y un después del 26 de enero de 2016 en Sudamérica" y atribuyó a la confederación buena parte de la evolución reciente del fútbol mundial.

FIFA President Gianni Infantino (R) gives a prize to CONMEBOL President Alejandro Dominguez (L) during a commemorative event marking the 10th anniversary of Dominguez's work as the head of the South American Football Confederation in Luque, Paraguay on Ja
“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

Como ejemplo, destacó el protagonismo de los futbolistas sudamericanos en el Mundial de Clubes Estados Unidos-2025, donde Brasil aportó 99 jugadores y Argentina 74, muy por encima del resto de países, con España bastante más atrás.

En su balance, el mandamás de la Conmebol destacó que la institución cambió el formato de los torneos, aumentó el monto de los premios a niveles récord y participó en millonarias inversiones para la renovación de estadios.

La entidad también resaltó que obtuvo las certificaciones ISO 37001 (antisoborno) y 37301 (compliance), siendo la única confederación de fútbol en el mundo en contar con ambos estándares.

AFP

Temas:

Alejandro Domínguez Gianni Infantino Conmebol FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere en la presentación del plantel de Nacional
MERCADO DE PASES

Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

La Supercopa Uruguaya
CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Fabián Noguera
PEÑAROL

Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

La sub 20 de Peñarol que ganó la Copa Libertadores
PEÑAROL

Los campeones sub 20 de Peñarol en la Copa Libertadores 2022: solo 11 llegaron a Primera, siete no sumaron ni 10 partidos y el club hizo caja con tres en US$ 5,1 millones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos