¿A qué hora se juega este domingo el clásico del fútbol femenino entre Peñarol y Nacional, y dónde verlo?

Por la serie campeonato también se enfrentan City Torque vs Defensor Sporting este sábado 7 a las 20 horas en el estadio Charrúa (televisado por AUF TV), y Wanderers vs Liverpool, el domingo a las 15:30 en el Complejo Devoto.

TORNEO CLAUSURA Nacional vs Liverpool; a qué hora juegan este domingo por el Torneo Clausura y dónde verlo

Mientras que por la serie permanencia juegan Racing vs Fénix este sábado a las 15 horas en el Complejo Rentistas; Boston River vs Danubio el domingo a las 17 horas en el Complejo Boston River, y Canadian vs San Jacinto Keguay el domingo a las 18:30 en el estadio Julio César Abbadie.