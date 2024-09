Alejandro Balbi le contestó a Ignacio Ruglio: "Renacieron los estados de WhatsApp; después de la final con Liverpool había guardado el teléfono"

Alejandro Balbi

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, le respondió al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, quien firmó una carta dando las razones del club por no participar en la Copa AUF Uruguay. En la misma involucró a los tricolores porque fue uno de los que mocionó para suspender el torneo, aunque Balbi aclaró que fue para postergarlo.

"Estamos en setiembre. Renacieron los estados de WhatsApp, porque estuvimos ocho o nueve meses sin estados de WhatsApp, después de la final con Liverpool guardamos el teléfono. Hay otras cosas que renacen en setiembre. Renacen los comunicados, los pedidos al Colegio de Árbitro. Estoy sorprendido. Empezamos de vuelta con la embestida baguala", expresó Balbi este jueves en Sport 890.

Luego dijo: "Yo no voy a hablar de Peñarol, que haga lo que parezca, Ruglio lo mismo. Ayer lo llamé por otra cosa más importante y me dijo estoy subiendo a un avión, porque se estaba votando en el Parlamento una Ley que para mi gusto es contra los clubes grandes y lo llamé para avisarle; hay un proyecto de ley que nos va a perjudicar, sanciones sobre hinchadas. Me dijo, 'disculpame que me estoy subiendo a un avión'" y aclaró lo del cambio de postura de Nacional.

"Asumí la responsabilidad", dijo Alejandro Balbi "Ahora lo de la Copa Uruguay; la semana pasada estuvimos muy entreverados con el tema Juan Izquierdo y abandonamos a Enrique Campos (delegado del club) en el tema; él me mandaba audios, no se los podía contestar, estábamos complicados con temas económicos, toda esa semana espantosa para un homenaje digno a Juan y su familia, y Campos hizo lo que a mi me podía haber pasado, que lo mejor era postergar la disputa del torneo, no suspenderlo. El fin de semana tuve una charla con Ignacio Alonso, pero con la relación que tenemos, porqué me va a presionar, empecé a analizar el tema de la Copa, lo hablé con los compañeros, con la parte deportiva y como presidente asumí la responsabilidad, cómo Nacional no va a jugar una Copa, que nunca la ganamos; Nacional tiene obligación histórica de ganar todos los torneos. Y aparte sabiendo la posición de la AUF, que la Copa se iba a jugar igual".

Añadió: "Ver en un medio de prensa, Nacional eliminado, o descalificado, o fuera de la copa porque no se p resentó, me daría vergüenza. De hecho hubo dirigentes de Peñarol que no estaban de acuerdo con la resolución".