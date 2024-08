Alejandro Balbi: "Para el hincha de Nacional, Ruglio es hincha de Tenfield, y es lo que uno percibe"

A su vez, Nacional también quiere superar al club brasileño no solo para seguir avanzando, sino para prácticamente abrochar la clasificación al Mundial de Clubes del año que viene.

"Lo del Nicolás López está trancado. Hicimos una oferta más con el corazón que con la razón. Esto es por plata, a esta hora no estamos tan cerca como pensábamos", comenzó diciendo Balbi, algo que también había informado Referí este miércoles.

Y añadió: "Estamos haciendo un esfuerzo grande, pero por ahora, no alcanza. Apostamos por esta locura económica si es que lo podemos tener para jugar la Copa. La lista vence el viernes. Estamos contrarreloj".

Balbi también habló de la situación económico-financiera en la que encontró a Nacional.

"En 2018 el club estaba quebrado. Nos encontramos que no había plata, el estadio en obras y no había un peso, pero jamás le dejamos de pagar a nadie, jugadores y funcionarios. Hay que vender jugadores para subsistir. No conozco otra manera de seguir adelante", señaló.

Los derechos de televisión y lo que Alejandro Balbi dijo de Ignacio Ruglio

El presidente de Nacional también habló de lo que significan los derechos de televisión, por la que se llevó a cabo una asamblea de socios pedida exclusivamente para tratar este tema.

El pasado 26 de junio, los socios determinaron no apoyar una renovación con la empresa Tenfield antes del vencimiento del contrato vigente y lo hicieron por unanimidad. Los derechos que posee actualmente Tenfield, vencen el 31 de diciembre de 2025.

Balbi se expresó al respecto: "La postura de Nacional en el tema de los derechos de televisión, es anterior a la asamblea de socios. El club lo tenía claro, pero por estrategia no lo decíamos".

Entonces recordó las palabras del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, cuando el 17 de setiembre del año pasado dijo: "Yo soy hincha de Tenfield porque hace 20 años y pico trajo el negocio de la TV. Yo hace cinco años que escucho que viene un consorcio, que los jugadores van poner el no se qué...".

Balbi sostuvo: "El hincha piensa como hincha, no como dirigente. Las declaraciones de Ruglio influyeron. Para el hincha, Tenfield es Peñarol, Tenfield es Casal que quiso ser presidente de Peñarol. Para el hincha de Nacional, Ruglio es hincha de Tenfield, y es lo que uno percibe".