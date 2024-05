Balbi dijo que reclamo de Peñarol contra Nacional ante Conmebol es de "mal gusto" y se refirió a Ruglio: "Espero que me llame

“Hablé con Ruglio. Lo llamé el día que nos enteramos de la apertura del expediente disciplinario que nos hizo la Conmebol”, señaló Balbi a radio Sport 890.

“Me dijo que no sabía nada, que iba a informarse y me iba a llamar. No sé si viajo a Venezuela, no lo tengo claro…”, señaló, a lo que le indicaron que no había ido al partido de los aurinegros de este martes ante Caracas.

“No viajó. Entonces le voy a mandar por mensaje el teléfono de vuelta porque me quedó que me iba a llamar y no me llamó. Porque me dijo que iba a averiguar qué había pasado, porque él no tenía ningún conocimiento de la situación”, señaló Balbi. “Le trasmití mi malestar. Es una realidad. Como él me manifestó que no sabía nada, me dijo ‘estoy en el Palacio, averiguo y te llamo’, no he tenido noticias todavía y espero que me llame para tener su versión oficial”.

Lo que dijo Alejandro Balbi sobre la denuncia de Peñarol a Nacional

Consultado por si le parecía “innecesario” lo que hizo Peñarol, respondió “absolutamente”.

“En la vida hay límites que no se pueden pasar, realmente me pareció de mal gusto”, agregó.

“Cada uno sabe cómo actúa. Me parece de mal gusto, indebido. Cuando uno intenta tener relaciones decorosas, caballerescas, por encima de lo que es la sana disputa deportiva o hasta política, en esa rencillas que quedamos en la AUF o distintos ámbitos, me parece que todo es válido”, señaló.

“Ahora, lo que hizo Peñarol a nivel de Conmebol, a mi manera de ver, si hubiera un jefe de prensa, delegado o directivo, que me planteara un tema similar, te puedo asegurar en un 100% que yo le bajaba el pulgar y decía ‘no, eso no lo vamos a hacer’”.

Balbi lamento la difusión que tuvo el tema. “Cuando esto llega a las redes sociales es un espiral que parece nunca terminar, una ola de agravios que nadie desea”.

Comunicado oficial del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/T08oaptnBP — Nacional (@Nacional) May 6, 2024

Además, dijo que debía ser cauto a la hora de hablar del expediente. “El reglamento exige reserva a los involucrados para hablar de la temática en sí del expediente”.

El presidente tricolor también señaló que todos los abogados saben que cuando hay una denuncia acceden a los documentos que presenta el denunciante. Esto se debió a que la circulación de la denuncia de Peñarol en las redes sociales llamó la atención en los aurinegros.

“Cuando a vos te abren un expediente te adjuntan el informe del denunciante”, explicó.

Balbi agregó que él no permitiría que un directivo o funcionario del club hiciera una denuncia de ese tipo sin antes pasar por él. “No me imagino a (Enrique) Campos, nuestro primer delgado, o a Ramiro Olmos, nuestro segundo delegado, mandando algo a la Conmebol sin que yo sepa. Y menos al jefe de prensa”.