"Lozanista de Lozano": un ex Nacional manifestó su admiración por el lateral tras el partido ante River Plate

Consultado en zona mixta sobre si pensó que la incidencia iba a terminar con su expulsión, el lateral respondió: "No, Aliendro me dijo que fue choque, yo llego primero, toco la pelota, no voy con la plancha, y luego chocamos. Hasta tengo un corte en la canilla que le mostré al árbitro; no era para roja, el juez creo que fue a ver otra cosa al VAR".

Luego, Lozano fue clave en las dos jugadas de los goles albos: hizo el centro en el que hubo penal de River Plate y luego habilitó en excelente forma a Gonzalo Carneiro para que anotara el 2-2, en su segundo gol de la noche.

“Lozanista de Lozano”, destacó un ex Nacional

Tras el partido, el exjugador de Nacional e hincha tricolor Agustín Viana manifestó su total admiración por Leandro Lozano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AgustinViana/status/1788029558710534519&partner=&hide_thread=false Lozanista de Lozano. Jugador de partidos importantes — Agustin Viana (@AgustinViana) May 8, 2024

Además, manifestó su orgullo por ser hincha tricolor. “Nacional no festeja empates. Pero qué lindo y orgullo ser Bolso. Distintos. La hinchada que nunca abandona. Nacional y solo Nacional”.