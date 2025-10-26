Brian Rodríguez visitó a Max Verstappen previo a la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de México de este domingo y el piloto lo felicitó por su golazo para América

Brian Rodríguez visitó a Max Verstappen en el Gran Premio de México de Fórmula 1

El uruguayo Brian Rodríguez , delantero de América de México, visitó este sábado al holandés Max Verstappen, piloto de la escudería Red Bull, para pedirle que triunfe en el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se correrá este domingo.

"Le dije que deseamos que gane esta carrera de México; él me dijo que le gusta mucho el América y dijo del golazo que hice ayer (el viernes)", afirmó Brian luego de obsequiar al piloto una camiseta de las Águilas con el uno en la espalda, número que lleva Max en su auto, junto al apellido del neerlandés.

Rodríguez, quien un día antes anotó el golazo en la hora de tiro libre con el que América rescató un empate 2-2 ante Mazatlán en la decimoquinta jornada del Apertura del fútbol mexicano, estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este domingo se correrá la décima edición del Gran Premio de Fórmula 1de México.

Al sudamericano lo acompañaron Israel Reyes y Alan Cervantes, también jugadores del América.

De los tres, Brian fue el más solicitado entre los aficionados que visitaron el autódromo para tomarse fotografías y firmar algunos autógrafos.

El trío de jugadores estuvieron en el "hospitality" de Red Bull, donde recibieron camisetas de la escudería para luego reunirse con Verstappen en los boxes del equipo.

Max, quien marcha tercero en el campeonato de F1, recibió con sorpresa la camiseta de América, intercambió algunas palabras con los tres jugadores, posó con ellos para varias fotografías y regresó a ponerse a punto para enfrentar la clasificación de este sábado.

Brian Rodríguez, habitual en las convocatorias de su país del seleccionador argentino Marcelo Bielsa, renovó el pasado viernes su contrato con América hasta el junio de 2029.

El artillero de 25 años que llegó a las Águilas en el Apertura 2022, ha disputado en el equipo 122 partidos, suma 31 goles y 20 asistencias. Ha sido parte fundamental en el tricampeonato obtenido por las Águilas en el Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024.

Brian Rodríguez, quien fue tercer lugar con su selección en la Copa América 2024, busca mantenerse en alto nivel para jugar su primera Copa del Mundo en el 2026.

"Lo del Mundial ahora es muy cercano, era importante mantenerme al nivel que traigo en el América, fue la mejor decisión renovar; opté por estar en el lugar donde me siento feliz", dijo el delantero luego de alargar su compromiso con las Águilas.