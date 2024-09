"Capaz que podemos sacar una camiseta con un hincha de Peñarol tirando una garrafa": directivo de Nacional calificó de "rastrera" la nueva casaca aurinegra

“También marcan las diferencias entre uno y otro. Mientras yo estoy sacando mi camiseta para festejar la vuelta olímpica de Uruguay, mi rival saca una camiseta para festejar un segundo tiempo de no sé qué año... Es la diferencia entre una visión más alta, más por encima, y una visión más rastrera”, comentó.

Nacional lanzó su nueva camiseta celeste en homenaje al centenario de la primera vuelta olímpica en París 1924 Nacional lanzó su nueva camiseta celeste en homenaje al centenario de la primera vuelta olímpica en París 1924

“Pero me resulta divertido. Al chicaneo yo lo acepto”, agregó.

Amoza también dijo que, en ese chicaneo, Nacional podría hacer una camiseta en mención al clásico de la garrafa que no se jugó porque un hincha aurinegro lanzó una garrafa desde la Tribuna Ámsterdam al exterior del Estadio Centenario en la previa del partido.

“Capaz que podemos sacar una camiseta nosotros con un hincha de Peñarol tirando una garrafa para abajo, la próxima, para festejar el clásico de la garrafa. Pero justo era celeste la camiseta y la garrafa era celeste no se iba a ver... Tenemos que pensar cuando saquemos la blanca y resultará divertido”, señaló.

_INE7991.webp Gustavo Amoza, tesorero de Nacional Camilo dos Santos

“A mí no me molesta, me parece que es parte del folclore”, dijo sobre las bromas entre clubes. “La diferencia sí. Yo saco una camiseta con el festejo de una vuelta olímpica de Uruguay, mi rival saca al mismo tiempo una camiseta de un segundo tiempo. La gente sabrá evaluar”.