Clásico Nacional vs Peñarol de fútbol femenino: en el Gran Parque Central, solo con hinchas tricolores y si ganan o empatan serán bicampeones del Uruguayo

Alison Latua de Nacional celebra con sus compañeras su gol

Nacional vs Peñarol se verán las caras este sábado 15 de noviembre por la novena fecha de la Serie Campeonato 2025 de fútbol femenino de la AUF. El partido se jugará a la hora 14 en el Gran Parque Central , en una jornada en la que el tricolor puede consagrarse bicampeón uruguayo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En caso de lograr el título, al que llegará con un empate o una victoria ante Peñarol, el equipo de Marcelo Raus asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Al clásico podrán ingresar exclusivamente hinchas de Nacional que se ubicarán en la tribuna Atilio García.

Los socios ingresan gratis y el resto de los hinchas tricolores pagan $ 150 la entrada .

DERECHOS DE TV Empieza el mano a mano por los derechos de TV: Torneos-Directv vs Telecom-GMC-Conosur por el cable y la gran disputa en el streaming con Tenfield que tiene la ventaja de igualación

NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

Las entradas las venden en los locales de RedPagos y en la web de Nacional a la que podés ingresar aquí.

Nacional, a un paso del bicampeonato

El tricolor llega a la penúltima jornada como líder de la Serie Campeonato con 16 unidades, seguido por Peñarol con 12 puntos cuando restan dos fechas para el final del torneo.

Nacional será campeón con un empate o un triunfo.

Si ganara Peñarol extenderá la definición a la última fecha, en la que jugará ante Defensor Sporting.

Si se queda con el título será el cuarto en los últimos seis años, tras ganar en 2020, 2022 y 2024.

Antes había ganado cuatro en 22 temporadas: 1997, 2000, 2010 y 2011.

La tabla de posiciones de la Serie Campeonato

Serie Campeonato tabla Nacional, a un paso del bicampeonato

¿A qué hora juega Nacional contra Peñarol y dónde verlo en vivo?

El encuentro será a la hora 14 en el Gran Parque Central y se podrá ver en vivo por AUFTV.

Nacional ganó el bicampeonato sub 19 en un año de altísima producción

El equipos sub 19 de fútbol femenino de Nacional dirigido por Valeria Colman tuvo una temporada 2025 espectacular: solo empató un partido en 18 disputados y ganó los otros 17, con 142 goles a favor y siete en contra.

Fueron campeonas invictas en los torneos Apertura, Intermedio, Clausura y esas conquistas le valieron el título del Campeonato Uruguayo sin jugar finales.