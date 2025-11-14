Clásico Nacional vs Peñarol de fútbol femenino: en el Gran Parque Central, solo con hinchas tricolores y si ganan o empatan serán bicampeones del Uruguayo
Nacional se mide ante Peñarol por la novena fecha del Campeonato Uruguayo femenino y puede consagrarse bicampeón; la sub 19 de Nacional que dirige Valeria Colman se llevó todos los títulos de la temporada 2025 y convirtió 142 goles en 18 partidos
14 de noviembre 2025 - 14:23hs
Alison Latua de Nacional celebra con sus compañeras su gol
FOTO: I. Guimaraens
Nacional vs Peñarol se verán las caras este sábado 15 de noviembre por la novena fecha de la Serie Campeonato 2025 de fútbol femenino de la AUF. El partido se jugará a la hora 14 en el Gran Parque Central, en una jornada en la que el tricolor puede consagrarse bicampeón uruguayo.
En caso de lograr el título, al que llegará con un empate o una victoria ante Peñarol, el equipo de Marcelo Raus asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Al clásico podrán ingresar exclusivamente hinchas de Nacional que se ubicarán en la tribuna Atilio García.
Los socios ingresan gratis y el resto de los hinchas tricolores pagan $ 150 la entrada.
Las entradas las venden en los locales de RedPagos y en la web de Nacional a la que podés ingresar aquí.
Nacional, a un paso del bicampeonato
El tricolor llega a la penúltima jornada como líder de la Serie Campeonato con 16 unidades, seguido por Peñarol con 12 puntos cuando restan dos fechas para el final del torneo.
Nacional será campeón con un empate o un triunfo.
Si ganara Peñarol extenderá la definición a la última fecha, en la que jugará ante Defensor Sporting.
Si se queda con el título será el cuarto en los últimos seis años, tras ganar en 2020, 2022 y 2024.
Antes había ganado cuatro en 22 temporadas: 1997, 2000, 2010 y 2011.
La tabla de posiciones de la Serie Campeonato
¿A qué hora juega Nacional contra Peñarol y dónde verlo en vivo?
El encuentro será a la hora 14 en el Gran Parque Central y se podrá ver en vivo por AUFTV.
Nacional ganó el bicampeonato sub 19 en un año de altísima producción
El equipos sub 19 de fútbol femenino de Nacional dirigido por Valeria Colman tuvo una temporada 2025 espectacular: solo empató un partido en 18 disputados y ganó los otros 17, con 142 goles a favor y siete en contra.
Fueron campeonas invictas en los torneos Apertura, Intermedio, Clausura y esas conquistas le valieron el título del Campeonato Uruguayo sin jugar finales.