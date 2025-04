"Cuando arranqué, pagué 400.000 dólares": lo que dijo Edgardo Lasalvia sobre la "medida de fuerza" del atraso de Miramar Misiones SAD en salarios y el "papelón" que no quiere ante Nacional

lombardi-jpg..webp Caruso Lombardi y el Chino Lasalvia

Lo que dijo Edgardo “Chino” Lasalvia: “Soy el hijo de la pavota”

“La realidad que sí es que se debían dos meses, acá Gustavo Parra para girar el dinero de Estados Unidos a la SAD tiene toda una burocracia”, explicó este jueves Lasalvia a Los titulares de radio Carve Deportiva, sobre la complicación que tuvo el responsable de la SAD.

Pero el empresario también señaló que la decisión adoptada por la SAD, de no pagar, es una “medida de fuerza” por una situación que viven en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Y acá cuando le dijeron (a Parra) que no podía votar, que habían echado al miembro de la Asociación (Uruguaya de Fútbol) para afuera, dijo, ‘pará, soy el hijo de la pavota’. ‘Esto fue lo que me pasó cuatro años y por eso me quiero ir’, le comenté yo”, señaló Lasalvia.

“Entonces, hasta que no se arreglara la parte política y que la SAD pudiese intervenir en todo lo que concierne a lo económico, como está documentado, no íbamos a volver pagar. Lamentablemente, algunos jugadores se vieron afectados porque a la mayoría nosotros los ayudamos, no es que no tenían para comer”.

Medida de fuerza contra la AUF

“No pagamos para tener alguna medida de fuerza contra la AUF y que nos libere a que los nuevos inversores entren en la SAD. Esto pasó y nosotros el lunes, que es el primer día hábil, está el dinero depositado para quedar al día con los jugadores y todos los funcionarios del club. El lunes quedan al día, como corresponde”, señaló.

Además, Lasalvia preguntó a los conductores: “¿Ustedes entendieron que nosotros pagábamos y votaba otra persona?”. “Nosotros éramos los hijos de la pavota, lo que poníamos la plata, pero después a la hora de votar y poner peso en cualquier cosa no éramos nosotros. Porque después la gente pone estupideces en las redes sociales. Lo aclaramos. Si yo soy el dueño del barco, mando yo”, agregó.

“No es que dejamos sin comer a los jugadores”, destacó el empresario.

Según pudo conocer Referí, en Miramar Misiones SAD están esperando que en la próxima semana o en la siguiente se firme la venta de la SAD a PSG (Pucarú Stade Gaulois), uno de los clubes uruguayos de Primera división de rugby, y con el dinero que ingrese se pondrán al día con el pago de salario de los futbolistas.

“No me parece un negocio rentable”

“Yo pagué US$ 400.000 cuando arranqué en Miramar, de deudas de jugadores que yo no tenía nada que ver, para que Miramar pudiera competir. A Miramar sí lo arruinaron y lo dejaron hundido con deudas. Nosotros llegamos, pagamos las deudas con quien en su momento pensé que era mi socio, Gerardo Rabajda, pagamos las deudas, competimos en la C, campeonamos, campeonamos en la B y subimos a la A. No somos los malos de la película, somos los que logramos todo eso invirtiendo de nuestro bolsillo. Estamos felices porque hasta hoy le tenemos un cariño bárbaro a Miramar”, explicó.

Lasalvia también comentó por qué quiere dejar la SAD de Miramar Misiones.

“No me parece un negocio rentable, para quien habla, por eso es que me quiero retirar, por eso me retire en lo que es acciones, y hoy si se termina de cerrar este acuerdo del lunes con la firma, soy empelado de la SAD”, comentó.

Lo que espera en el partido ante Nacional y sus elogios a Peralta

“No puedo ir al fútbol”, dijo Edgardo Lasalvia al señalar que no irá al partido Miramar Misiones vs Nacional de este viernes en Las Piedras, ya que está recuperándose del accidente de tránsito que sufrió hace unas semanas.

Edgardo Lasalvia, internado tras el accidente de tránsito, y la visita de Franco González y Brian González Edgardo Lasalvia, internado tras el accidente de tránsito, y la visita de Franco González y Brian González

Consultado sobre qué esperaba del partido ante los tricolores, respondió: “No hacer papelones”.

“Comernos cuatro goles con cualquier equipo es un papelón. Pero lo veo bien al equipo. El otro día contra Peñarol mostramos que si jugamos un poquito podemos lastimar. Creo que lo podemos complicar a Nacional, veremos, hay que jugarlo, once contra once hombres”, sostuvo.

Lasalvia también elogió a Horacio “Chino” Peralta, el DT de Miramar Misiones. El empresario, reconocido hincha de Peñarol, recordó los goles clásicos del ex Nacional.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/ Horacio Peralta. Foto: Leonardo Carreño

“Yo me la jugué por él. Me comí un gol de derecha y uno de izquierda en un clásico, pero lo quiero a Horacio y tiene mucho potencial, tiene coas a mejorar, pero tiene un potencial bárbaro, pero me encanta darles la oportunidad a entrenadores jóvenes. Como lo hice con Leo Medina”.