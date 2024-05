"El árbitro es más blanco que yo": Jorge Barrera asumió la defensa de Caruso Lombardi, tras su insulto a Javier Feres

1712943474378.webp Ricardo Caruso Lombardi en las prácticas de Miramar Misiones @MiramarSAD

Consultado en el programa La Pecera de Azul FM, Barrera aclaró: "No me cabe la menor duda que no existe delito, por distintas razones. En primer lugar, acá no estamos justificando el insulto ni que tengamos que estar de acuerdo con la forma de proceder ante determinadas situaciones. Estamos hablando de derecho penal, en cuanto a la norma concreta".

Jorge Barrera: "Defiendo la discriminación porque mi padre la vivió"

Luego añadió que "el delito lo conozco porque estuve trabajando intensamente. Este delito fue votado en 2003 en un proyecto de ley que presentó Washington Abdala por un lado y Nahum Bergstein por el otro, y fue discutido en la comisión de Constitución y Código que yo integraba".

"Delito es cuando lo que se intenta proteger es el acto de violencia en razón del color del piel, la raza", dijo Barrera, algo que según él no ocurre en este caso: "Ahí el insulto no es en razón de su piel, no es porque sea negro; el delito a la incitación al odio es por su raza".

Si fuera por eso, comentó, Barrera tendría que haber hecho muchas denuncias cuando fue a un clásico Nacional-Peñarol al Parque Central: "¿Me insultaban porque yo soy gordo o porque soy hincha de Peñarol?".

Expresó que miró fotos de Javier Feres "y es mucho más blanco que yo" y añadió que defiende la discriminación porque "mi padre, que era negro, dio su vida por esa lucha, porque él si la vivió", manifestó.