El canto soez que los hinchas y los jugadores de Cerro le dedicaron a Peñarol tras ganarle en el Tróccoli

El delantero de Cerro , Matías Ocampo, publicó un video en una historia de Instagram donde mostró desde la cancha del Estadio Luis Tróccoli como los jugadores del albiceleste festejaron con sus hinchas el triunfo contra Peñarol en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

Cerro fue muy superior y se impuso 2-0 con goles de Enzo Larrosa e Ignacio Neira.

Además, Nacional se consagrará campeón de la Tabla Anual si gana este domingo, lo cual lo meterá en la definición del Campeonato Uruguayo, donde ya está Liverpool, como campeón del Torneo Apertura.

En el video que publicó a Amaro se ve a varios jugadores cantando con su hinchada.

Están, entre otros, Matías Ocampo con la 10, Neira con la 30, el golero Renzo Bacchia, formado en Peñarol, con la 25, y varios de los suplentes.

Hinchas y jugadores cantaron al unísono: "Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Que la historia se repite otra vez, los volvimos a coger".

Cerro llevaba ocho años y cinco meses sin ganarle a Peñarol.

La última vez había sido el 7 de mayo de 2017, en el Campeón del Siglo, por el Torneo Apertura, 2-1 con goles de Maureen Franco, contra uno de Diego Rossi. Ese partido fue por la fecha 14 del Apertura y marcó la caída del invicto para Peñarol.

La última vez que Cerro le había ganado a Peñarol en el Tróccoli había sido por el Apertura 2013 con un gol del ex Nacional Daniel Leites.

Además de festejar en la cancha, Cerro celebró el triunfo ante Peñarol en sus redes sociales, dedicándole a los aurinegros un par de posteos burlones.

Peñarol intentó comprarle a Cerro la localía para no tener que ir al Tróccoli y jugar en el Centenario.

Los presididos por Ignacio Ruglio no llegaron a un acuerdo.

El próximo fin de semana, Cerro será local ante Nacional pero jugarán en el Estadio Centenario porque a comienzos de temporada, Nacional le prestó plata a Cerro para que cancelara sus deudas salariales con jugadores y con eso pudo comenzar la temporada.

El año pasado, Nacional y Peñarol le prestaron dinero a Cerro y el villero no recibió a los grandes en su cancha sino que jugó contra ellos en el Centenario.

Ruglio manifestó en la semana que Cerro le devolvió solo US$ 3.500 de los US$ 50.000 que Peñarol le prestó. Pero eso no fue impedimento para que el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, llevara a Peñarol al Tróccoli.

“¿Para qué me prestan el dinero? Me lo prestan para que salga del Tróccoli. Es una negociación”, comentó Jaureguiverry. “Si vos me lo prestás y yo juego en el Tróccoli, eso sí es un préstamo, te lo estoy debiendo. Ahora, me prestás, yo salgo, ¿y yo quedo en la deuda?”, expresó el titular de Cerro dando a entender que Cerro no le debe nada a Peñarol. “Hay vías judiciales. Que me lo cobre”, agregó.