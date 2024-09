El conmovedor video que grabó Juan Izquierdo para los amigos del juvenil de Boston River asesinado de un balazo

"Hola gurises, acá les habla Juan Izquierdo. Les quería mandar un video para darle fuerzas a todos por el lamentable suceso que le ocurrió a su amigo y compañero Mateo. La verdad que me puso muy triste porque tenía mucha vida por delante, pero lamentablemente nos dejó. Quería mandarles este video para darles fuerzas y decirles que sigan luchando. Yo sé que están muy tristes, sin ganas de ir al fútbol, pero no dejen ese sueño atrás, sigan por ustedes y por Mateo para que puedan cumplir su sueño y el de él. Seguramente él se va a poner muy contento porque de arriba los va a estar mirando y guiando. Mandarles un beso grande a todos y no dejen de luchar y sigan adelante porque tienen mucho futuro", expresó el futbolista.