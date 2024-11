El duro mensaje de Mario Saralegui para los "bobeta de Danubio", el último equipo que dirigió, que luego eliminó

En la noche del martes, mientras Peñarol jugaba su clásico de básquetbol contra Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central, Mariolo posteó un particular mensaje en su cuenta de X.

"A ver los bobeta de Danubio que decían 'qué clavo de plantel nos dejó Saralegui'. Estaban para bajar, les ganamos a los dos grandes en cuatro días, pero pesada no, ni mi mamá. Disfruten, vamos arriba, el fútbol da para todo", publicó en su cuenta de X @MarioMsaralegui.

Saralegui asumió como entrenador de Danubio en agosto de 2023 cuando el equipo, dirigido por Esteban Conde, empezaba a complicarse en la tabla del descenso.

El artiguense, un especialista en tomar fierros calientes, no solo lo alejó del descenso sino que en la última fecha del Torneo Clausura derrotó a Defensor Sporting, un rival muy especial para Danubio, y lo metió en Copa Sudamericana 2024 aprovechando un traspié de River Plate.

En Copa Sudamericana, Danubio se metió en fase de grupos este año derrotando a Wanderers. En la serie fue tercero detrás de Sportivo Ameliano y Athletico Paranaense, al que derrotó en Brasil.

Sin embargo, en abril de 2024, Saralegui fue cesado al quedar inmerso en una racha de un triunfo sobre siete partidos, además de un discreto funcionamiento del equipo.

En su lugar llegó Alejandro Apud que si bien tuvo un durísimo traspié contra Nacional como local, perdiendo 6-0, logró hilvanar una racha muy sólida para meter a Danubio en zona de clasificación a Copa Sudamericana y con una leve chance (5 puntos) de llegar a Copa Libertadores.

El posteo generó una rápida respuesta de un hincha de Danubio que le escribió: "Mariolo, de este cuadro trajiste a Ancheta, Brazionis (era tu cuarto zaguero), Tizón (lo usabas de lateral) y Sanseviero (te llegó tarde, no fue culpa tuya). Ni que hablar de que preferiste a Leyes sobre Damiani (hoy goleador del clausura). No nos nombres, no te interesamos".

Saralegui borró poco después su posteo, algo que suele hacer luego de disparar en las redes.