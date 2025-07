El fiscal Romano sobre la inseguridad tras la violencia en el último clásico: "Si la policía ingresa a la tribuna va a generar mucho más conflicto del que hay"

"Creo que no hemos evolucionado favorablemente en nada . Creo que seguimos igual o peor. La situación es la misma. No soy experto en violencia deportiva, lo mío fue una intervención de oficio y empecé a intervenir a partir de ese momento, pero creo que seguimos igual o peor en cuanto a tema de barras" , comenzó contando, en diálogo con el programa Esto es Fútbol de Carve Deportiva AM 1010, sobre su experiencia en el fútbol en el año 2022.

"No hay mejora y tampoco hay solución. Pienso que no hay una política pública vinculada a este tema, a la violencia en el deporte y en el fútbol en particular. No se han tomado las medidas necesarias, no creo que haya una por cambio o modificación de legislación", agregó.