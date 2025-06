El irónico cuestionamiento de Evaristo González a Ignacio Ruglio por la deuda de Tenfield con Peñarol: "No entiendo a quién está defendiendo"

"Lo venimos reclamando desde 2018 . Cuando dice que es un tema político es inaceptable y no es verdad. Fuimos varios en siete años a hacer gestiones para poder tener resultados y todas fueron en vano. Cuando escucho al presidente decir de los valores y la deuda, no entiendo realmente, me cuesta entender a quién está defendiendo, si es a Peñarol con una deuda que tiene que cobrar o a la empresa que nos está debiendo", expresó Evaristo en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

Horas antes, Ruglio había explicado que eso fue lo que propuso Tenfield que a la fecha solo pagó dos cuotas del contrato, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani.

Tenfield le propuso a Ruglio devolverle los derechos de explotación para que Peñarol los explote por sí mismo y negociar a futuro la deuda de las cuotas que ya vencieron y no se pagaron.

Esa propuesta que arrimó Ruglio al consejo contrasta completamente con lo que el asesor de gestión de Tenfield, Osvaldo Giménez, expresó el pasado sábado al decir: "Suena jocoso que Tenfield pueda tener una deuda con Peñarol. Y bueno, realmente cuando Peñarol hizo el estadio se hizo un acuerdo con dicho club en el cual Tenfield puso la firma para tratar de solucionar los temas de financiamiento a través de los bancos y ahí llegamos a un acuerdo en algunos temas del estadio: utilidad, parking, confitería. Se va a arreglar entre Tenfield y Peñarol, porque no hay una deuda pendiente. Esa es la realidad. Y lo discuto con cualquiera y en cualquier ámbito”.

Según Evaristo, la propuesta que Tenfield le hizo a Ruglio "es lo más conveniente a la empresa, totalmente contrario a lo que haría yo que sería ejecutarla judicialmente porque por siete años no nos pagaron y luego sí recupero los derechos para comercializarlos".

"La propuesta de que Tenfield nos devuelva los derechos y la deuda quede congelada a una negociación futura es beneficiar a la empresa cuando todavía quedan dos cuotas por un total de US$ 1.400.000", dijo Evaristo.

Evaristo González quiere llevar la deuda de Tenfield a la consideración de la Asamblea Representativa

"Mi planteo es que nos devuelvan los derechos, que nos hagan un pago importante y luego discutir cómo lo vamos a cobrar. No creo que el consejo directivo pueda condonar deudas de esta magnitud, creo que hay q llevarlo a la Asamblea, sobre todo porque son tantos millones de dólares", afirmó.

"En 2018 nos debían dos cuotas, les pedimos que nos paguen y recuperábamos los derechos, yo fui a hacer la gestión, y nunca lo quisieron aceptar. Ahora la propuesta es que nos devuelven lo que queda. Llevamos nueve años sin recibir un peso por publicidad, por gastronomía, por naming o por el museo. Las únicas dos cuotas que se pagaron en la presidencia de Damiani fueron recibidas a cuenta de la fiesta de inauguración del estadio. El verdadero usufructo nunca lo cobró el club", agregó.

"Según Ruglio la comercialización de estos rubros no son suficientes para el valor de la cuota que se paga. Pero en la era Damiani nadie amenazó con un revolver a firmar el contrato, lo firmó Damiani con Tenfield y de esa manera se llevó para adelante y con Damiani se cobraron las dos primeras cuotas", manifestó Evaristo.

"Si no lo comercializaste, evidentemente no nos podés responsabilizar por comprar un negocio que no pudiste llevar adelante", agregó.

"Ruglio viene y nos dice 'no nos pagan nada y nos devuelven los derechos'. ¿Dónde está lo beneficioso?", manifestó.

En el consejo del martes pasado, se encomendó a Ruglio a hacer gestiones con Tenfield, en una semana, para intentar cobrar la deuda. En caso de tener respuesta negativa se votó poner el tema en manos de un estudio jurídico. Ruglio votó en contra.

"Propusimos que un estudio de abogados se siente con Tenfield y haga una proyección del pago de la deuda, pero la propuesta de ellos y que trajo el presidente es muy mala. No le debemos nada a Tenfied, en 2017 Peñarol tuvo deudas importantes con la empresa y en 2018 se pagaron. De acá a la fecha no le debe nada. Somos el cuadro que no le debe nada a Tenfield y Tenfield nos debe US$ 4,9 millones y no nos quiere pagar. Falta una negociación", concluyó el directivo.