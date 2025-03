El mensaje de Alejandro Lembo, multicampeón con Nacional, tras volver a su casa luego de permanecer aislado durante un mes

"Queridos amigos, espero que al recibir estas palabras se encuentren muy bien. Quiero contarles que ya me encuentro en casa después de casi un mes de aislamiento. No quería dejar de tomarme este momento para expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de enviarme mensajes, hacer llamadas o simplemente dedicar un pensamiento positivo a mi recuperación. Sus palabras de ánimo, oraciones y muestras de afecto me han brindado consuelo, motivación y la energía necesaria para seguir adelante cada día. Aunque el camino no siempre es fácil, saber que cuento con personas como ustedes hace que todo sea más llevadero. Agradezco de todo corazón sus buenos deseos y su constante apoyo. Con todo mi cariño y gratitud".