El pedido que Martín Lasarte les hizo a los candidatos para las elecciones en Nacional

“Nosotros estamos aislados del tema electoral. En Los Céspedes nos encontramos en un búnker y les pedimos a aquellas personas con las que tenemos conocimiento y que van a participar en el tema electoral de Nacional que traten de contaminar lo menos posible al plantel. Lógicamente harán sus planteos y sus situaciones, incluso a nivel del entrenador, eso lo entiendo y lo he vivido. De esas lides estoy bastante afiatado. Eso sí, no agredir al plantel, tratar de no hablar mucho de situaciones particulares y personales. No hablar más allá de ideas y de deseos de incorporar jugadores de importancia, y todo lo que se habla. De tratar de cuidar a los jugadores porque estamos peleando el torneo. Nosotros llegamos con el torneo, en el Intermedio, y por tanto tratamos de hacer bueno esto que estamos viviendo para no perder esta ilusión de ganar el Campeonato Uruguayo”, expresó en 100% Deporte de Sport 890.