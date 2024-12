Elecciones en Nacional: cuáles son los proyectos deportivos de Vairo, Decurnex y Gomensoro, que pusieron a Jorge Bava y a JR Carrasco en la vidriera

En medio de todo eso, también se planteó esta semana que existen diferencias entre Bava y Nicolás "Diente" López y que si llega el entrenador, el goleador de Nacional no continuaría en el club.

Los principales lineamientos de la lista 8:

- Jorge Bava es el entrenador que quieren para iniciar la temporada 2025

Jorge Bava

- Que en el plantel principal haya un 30% (unos 10 jugadores) de la cantera

- Esos jugadores deben tener espacio en el equipo titular y el entrenador debe sostenerlos en el tiempo

- Levantar el tope salarial que hoy el club tiene establecido en US$ 30.000

- Apuntar a dos refuerzos de calidad internacional, con salarios superiores a lo establecido como tope

- Sostener a los referentes del plantel y jugadores históricos del club (Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Nicolás López)

- "Apostamos a mantener un cuerpo técnico estable. Que ayude a construir el proyecto deportivo. Algo que no entiendo, cuando se dice que si para ganar tres campeonatos de seis tengo que cambiar a 18 técnicos, a mí no me suena racional, parece más una apuesta de azar que un proyecto deportivo"

- Sebastián Eguren seguirá como manager

- Sebastián Taramasco, actual secretario técnico, no continuará en el club

- Fernando Curutchet seguirá siendo el coordinador de juveniles

¿Cuál es el plan deportivo de la lista de José Decurnex?

Al frente de la lista 1899 y compartiendo fórmula con Tatiana Villaverde, estas son las principales líneas de gestión deportivo que proponen:

- Juan Ramón Carrasco es el entrenador que quieren para iniciar la temporada 2025

Juan Ramón Carrasco

- Quitar el tope salarial, que ya había caído en desuso en la actual gestión, que se regulaba por presupuesto anual (estimado entre US$ 8 millones y US$ 10 millones). Explicó Decurnex que el tope salarial fue una estrategia en 2018, cuando asumieron en Nacional, para "efectivizar un shock financiero económico en un club que estaba dado vuelta y que gastaba más de lo que ingresaba". En los últimos años pasaron a manejar un presupuesto global.

- Mantener el perfil que le dieron con el regreso de referentes históricos, como en los últimos años, las venidas de Luis Suárez, Gastón Pereiro, Mauricio Pereyra, Diente López, Sebastián Coates. Pereyra, Diente López y Coates firmaron por uno y dos años

- En el área deportiva propone seguir con tres figuras

- Sebastián Eguren seguirá como manager

- Sebastián Taramasco seguirá como secretario técnico

- Fernando Curutchet seguirá siendo el coordinador de juveniles

- Decurnex informó que Nacional vendió por US$ 51.6 millones jugadores entre 2020 y 2024 y que mantendrán el plan que desarrollan en juveniles. Reforzarán el trabajo en la cantera con una inversión de US$ 2.000.000 para construir una batería de vestuarios e infraestructura en Los Céspedes

¿Cuál es el plan deportivo de la lista de Javier Gomensoro?

- Daniel Enriquez será el nuevo gerente deportivo si ganan en las urnas. "El cambio principal en el club es en el área deportiva", dijo Gomensoro.

Daniel Enríquez, gerente deportivo de Nacional

- Propone sacar del club Sebastián Eguren y Sebastián Taramasco.

- Procuran como preparador físico institucional a Marcelo Tulbovitz, hasta ahora profe del cuerpo técnico de Lasarte

- Fernando Curutchet seguirá siendo el coordinador de juveniles

- Dar prioridad a los juveniles con los cuidados del caso. Así lo explicó: "La tesitura es, demos lugar a nuestros jugadores jóvenes en cantidad, en calidad, en minutos y en situaciones que no sea para quemarlos".

- Proponen quitar el tope salarial establecido para el plantel principal

