Javier Gomensoro: "Nuestra opción es la única que presenta un cambio real en el área deportiva de Nacional"

"Para mí (la Lista 1971) es la única opción de cambio real en el área deportiva, un cambio profesional, con un cambio en la estructura de la gerencia deportiva , que los otros no lo están proponiendo; una firmeza demostrada y que otros no muestran en la defensa de los derechos de televisión, y después por suerte, nuestro discurso que fue el primero en todo lo que hace al área de socios, incluso al Parque Central, donde no venían con propuestas y ahora en gran medida están espejando lo que estamos diciendo nosotros, que jueguen futbolistas de formativas. Más allá de que luego el discurso hay que sostenerlo con coherencia, creo que hemos sido quienes hemos hablado más claro y con cambios reales que el socio me parece que debería, si quiere ese cambio, respaldar nuestra opción. Y como mensaje final, también, debo expresar que la noche de la elección estará la mano tendida, porque el trabajo es entre todos, con los mejores en cada lugar porque el club es uno solo. Si somos elegidos como preferentes, no habrá rivales que perdieron la elección, habrá gente que nos va a ayudar y a colaborar desde todos lados, sumando lo mejor de cada uno. Y no va a haber oposición si nos toca perder la elección, no es nuestra tesitura oponernos, va a haber suma colaboración y aporte".

Hay que diferenciar una situación de corto plazo y otra de mediano y largo plazo. En el corto plazo hay dos cosas importantes para hacer. Una en el cortísimo plazo, porque hay previsto para el año que viene un déficit entre ingresos y egresos de US$ 10 millones para el primer año. Entonces ahí obviamente nosotros y con la llegada política que tenemos en particular sobre el tema, vamos a apelar a los fondos de Conmebol como una tabla de salvación de coyuntura . Obviamente si se puede vender algún jugador y completar; pero esa es una opción muy clara. La otra, en corto plazo, estamos pensando en emitir obligaciones a 15 años con la garantía del nuevo contrato de derecho a televisión , para reperfilar el pasivo financiero en manos de privados. Eso nos permitiría reducir las tasas de interés que estamos pagando y beneficiarnos en al menos un millón de dólares anuales para abatir los gastos por ese concepto. Y tercera cosa, reducir el presupuesto mensual. El presupuesto se ha incrementado en los últimos cuatro años en el orden de los US$ 4,5 millones. Pensamos que prescindiendo de algunos jugadores y eligiendo mejor y menos cantidad, podemos abatir de repente US$ 200 mil o US$ 300 mil del presupuesto mensual.

Las soluciones de mediano y largo plazo pasan por: el nuevo contrato de derechos de televisión, la importancia que pueda llegar a tener un incremento sustancial en ese rubro, liberar el merchandising asociado, que nos permita un ingreso por ese concepto; vender mejor a nuestros jugadores, para lo cual la política deportiva va a ser clave y las mejores negociaciones de jugadores que van a jugar y debutar más jóvenes van a permanecer más tiempo en el club y se van a vender con la protección de derechos futuros, sean porcentajes de venta o en cláusulas de plusvalía para por ese rubro también incrementar los ingresos. Y una campaña de socios muy grande en todo el país, porque pensamos llevar a Nacional cuatro veces por año al Interior y estar presente en stands de festivales musicales, de ferias. También pretendemos crear más filiales en el exterior, asociar a mucha gente que hoy no tiene la llegada y con los canales adecuados y también en Montevideo, obviamente, crecer en el padrón social es otro de los rubros que nos va a reportar mayores ingresos. Y el otro rubro, obviamente asociado al ganar-ganar y al éxito que podamos tener, son los ingresos por copas internacionales a nivel genuino. O sea, Nacional tiene participación interrumpida en la Copa Libertadores, va a necesitar adelanto, como ya lo vienen trabajando, pero estamos pensando en una apuesta más fuerte, un rediseño de los contratos para ponderar más fuerte los premios y menos el costo fijo y que todo el club esté alineado en un ganar-ganar con los objetivos económicos que dan un rédito muy importante sólo por concepto de premios, esto ya pasa pero además por lo que valoriza la marca, los jugadores, la venta de entradas, todo lo que va asociado a esos éxitos.

javier gomensoro (2).jpeg Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es el pasivo verdadero de Nacional?

En la asamblea nosotros tuvimos un informe que estaba situado en US$ 35 millones, pero hay US$ 7 millones que se bajaron del pasivo por ventas que están afectadas en un fideicomiso y en realidad, técnicamente, eso puede considerarse que llega a US$ 42 millones el pasivo que es la tesitura que nosotros nos afiliamos, o que son US$ 35 millones y ese dinero está cedido. No tiene mayor importancia, porque nosotros creemos que lo bueno es que el socio esté conociendo la realidad, que sepamos que esa es la situación y que hay ingresos afectados en garantía, como otra cantidad de cosas, porque el informe del contador del club, hablaba de lo que él llamaba el grado inversor, como la posibilidad de poder ir a los bancos y tener buenas tasas y buena respuesta. La verdad es que Nacional ya está al límite en la utilización de esos créditos con buena tasa y entonces en los hechos tiene el grado de inversor entre comillas pero no tiene puertas que le presten, salvo los préstamos con un fideicomiso de privados a través de un corredor de bolsa pero que ahí se pagan tasas cercanas al 11%, son mucho más caras que las medias de la banca que están en 4,5%.

El presupuesto anual del club, solo del área deportiva, es de US$ 12 millones anuales, o sea jugadores y cuerpo técnico. Después hay 3 millones de dólares en Formativas que se invierten aparte y todo el funcionamiento de Los Céspedes, el área administrativa, el Parque Central. Nacional tuvo ingresos por US$ 27 millones en el año. Y egresos quizá un poco menos, porque hay una pequeña ganancia operativa del ejercicio, pero claro, no llega a mover la aguja respecto del balance y sobre todo que los intereses representan una carga muy pesada para seguirlo manejando de esta manera. O sea, hoy es manejable, el pasivo no tiene un vencimiento inmediato en su mayoría, pero la bola de nieve puede seguir creciendo y en algún momento, no digo volverse inmanejable, pero complejizar bastante el asunto. El presupuesto anual del club, solo del área deportiva, es de US$ 12 millones anuales, o sea jugadores y cuerpo técnico. Después hay 3 millones de dólares en Formativas que se invierten aparte y todo el funcionamiento de Los Céspedes, el área administrativa, el Parque Central. Nacional tuvo ingresos por US$ 27 millones en el año. Y egresos quizá un poco menos, porque hay una pequeña ganancia operativa del ejercicio, pero claro, no llega a mover la aguja respecto del balance y sobre todo que los intereses representan una carga muy pesada para seguirlo manejando de esta manera. O sea, hoy es manejable, el pasivo no tiene un vencimiento inmediato en su mayoría, pero la bola de nieve puede seguir creciendo y en algún momento, no digo volverse inmanejable, pero complejizar bastante el asunto.

¿Cuál es el plan en el terreno social?

En este aspecto pensamos que hay varias cosas para hacer. Primero, rediseñar la matriz social, eliminando algunas categorías de privilegio que no movieron la aguja. El socio Atilio, el socio full, eso provoca problemas cuando hay escasez de entradas y en algunos lugares del Interior ha impactado negativamente por no poder completar los ómnibus con una empresa que teníamos convenio. No movió la aguja, no le sirvió al club como para modificar su relación de ingresos, por lo cual pensamos en eliminar eso. Sí contemplar en lugares alejados, cuotas bonificadas, la cuota familiar, pero sobre todo lo que hay que hacer es tener al socio partícipe en el club, informarlo con otra regularidad a través de los canales que ya existen, pensamos en la creación de una App, de aprovechar las nuevas tecnologías para acercar al socio, informarlo cada vez que hay una transferencia, un fichaje, un contrato con un sponsor o con algún proveedor del Parque Central, cosas que realmente puedan ser de interés. Atender las inquietudes del socio, que a veces no se contesta al teléfono, no hay respuestas con canales más amigables.

También hacer un seguimiento de los pagos, de la situación; vemos que hoy hay todo un tema con eso, porque hay socios que cambian de tarjeta, no les viene el débito, el socio que a veces se quiere hacer y no tiene los medios de pago electrónicos, entonces favorecer que eso no deje afuera a nadie, que el socio se sienta integrado, mejorar mucho la comunicación y en definitiva sin promover una rebaja lisa y llana de la cuota porque eso sería demagogia, pero sí adecuar planes familiares y cosas que puedan hacer que quienes se borraron vuelvan y quienes no están hoy en el padrón vayan incrementándose. En el Interior, una gran campaña de socios con el móvil recorriendo los distintos lugares y con un plan a tres años de 12 presencias, cuatro por año del primer equipo, para disparar la realización masiva de socios que creemos que tiene ese potencial. En el exterior también hay muchos socios, mucha gente con potencial de socios que hoy no tienen por las dificultades de canales de pago, de comunicación, pero lo pensamos potenciar.

gomensoro, javier.jpeg Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es la estructura política que están manejando? ¿Quién va a ir al Consejo Ejecutivo, a la Mesa Ejecutiva?

Somos de la idea de que el principal tema político que hoy tiene el fútbol tiene que ver con los derechos de televisión. Hay una división clara de todo el fútbol en torno al poder económico, lo que representa ese contrato de derechos de televisión, que obviamente hay mucho interés en continuar por parte de quien es hoy el operador vigente y sabemos que hay interés de venir a ofertar de otras empresas. Entonces todo nuestro pensamiento está en obtener para el fútbol y para Nacional, lo que realmente valen esos derechos y en la medida que está planteada esa pelea en ese plano, nosotros creemos que no podemos decir de antemano que va a ser fulano o mengano, sin ver el mapeo que nos deja la elección a nosotros y procurar que los mejores estén en cada lugar. Dicho de otra manera, los mejores hombres que tenemos para estas funciones no están todos en una misma lista. Creemos en adaptar nuestra oferta de todas las listas y de todos los nombres que hay en el club, tras el objetivo de defender claramente la postura unánime por la asamblea en este sentido. Entendemos que hoy no es lo mejor dar nombres propios, sino criterios. Y el criterio es, los mejores en cada lugar y un club unido, que esté detrás de este objetivo sin revanchismo por lo que puedan quedar algunas secuelas de la campaña electoral.

¿Y su idea para aprovechar el peso político de Eduardo Ache cuál es?

Ache es uno de los nombres que puede despertar esta polémica. Para mí hay dos nombres que Nacional tiene, que dan la talla y tienen la experiencia y la capacidad probada en los cargos de estar en el Ejecutivo de la AUF, por ejemplo: Alejandro Balbi y Ache. Si soy el presidente del club, Ache va a ser el vicepresidente y se descarta que vaya a la AUF. Por consiguiente, el primer nombre que me viene a la cabeza para el Ejecutivo de la AUF no es de nuestra lista sino que es Alejandro Balbi. Creo que en eso tenemos que tener la apertura, tender la mano, sumar para el club y que dejemos de lado alguna picardía que pueda surgir en la elección porque obviamente estamos compitiendo en este momento para tener la mayoría. Pero creo que también, en el tema que yo decía, que es el principal tema político de acá a muchos años quizás, pero por lo pronto a un año y medio seguro, en ese tema los dos son probados como para representar bien a Nacional y al fútbol uruguayo a todo, porque acá creo que hay que alinear los intereses.

¿Cuál es la posición respecto a los derechos de televisión que vencen en diciembre 2025?

Nosotros ya lo hicimos a través de la Asamblea donde el club fijó su posición. El otro día escuché que el ingeniero Decurnex decía que era una Asamblea política y que miraran que todos los que promovieron esa asamblea están en la misma lista. No es así; porque Giuria, o el doctor Lamela, que están en la Lista 8, fueron promotores de la Asamblea de los derechos de televisión. Yo, que no fui el promotor de la Asamblea de los derechos de televisión, me pidieron un informe jurídico, trabajé para el momento, y me alineé como se alineó todo el club en esa tesitura. Entonces, a mí me preocupa que haya ambigüedades o que le resten trascendencia al tema. ¿Cuál es el tema? Es bien claro: en un remate, si hay una sola persona que se presenta a ofertar, el remate va a salir en la base. En cambio, si hay multiplicidad de oferentes, el precio va a ir subiendo.

Acá es igual. Lo demostró la camiseta de la selección uruguaya cuando vino la oferta de Nike, y Puma tuvo que igualarla, pagó cinco veces más, porque era cinco veces más la oferta, más las regalías por ventas de camisetas, más los bonos por objetivos de clasificaciones, avanzar en etapas mundiales, etc. Entonces, frente a esa experiencia ya probada de cuál es el efecto de la libre competencia y la concurrencia de varios oferentes, Nacional tiene que primero, pugnar por llegar a mediados del año que viene, que se abra esa posibilidad.

Y está el otro plan de la AUF, que a mí me presenta algunas dudas porque no sé hasta qué punto la AUF tiene la expertiz para hacerlo. Pero la AUF tiene un segundo plan, que es dejar que el contrato se venza en su totalidad, que ya no haya derecho de igualación de Tenfield, ni instancia licitatoria preceptiva, y que pueda vender directamente los derechos a los cableoperadores. Lo bueno de esto es que se eliminarían los costos de intermediación y lo malo quizás es que hay que producir los contenidos y hay que hacer la parte de gestión del tema. La AUF es una asociación de clubes de fútbol que no se dedica a esto. Tiene un canal, hay un cierto desarrollo, yo no estoy totalmente convencido, pero sería la otra opción. Nunca el hecho de adelantar el vencimiento.

Les voy a poner un ejemplo de cómo opera. Nosotros en el Parque Central tenemos la renovación de los palcos con cierta periodicidad. Les voy a contar el caso personal. Los palcos tenían 15 años de duración desde la primera etapa, contratamos 15 años de duración y cuando iban 8 años o 9 años de los palcos, nos ofrecieron extender 5 años más. Compramos en un valor y dividido tres ese valor, que eran 15 años, nos extendió cinco, directamente en esa relación. ¿Por qué? Porque faltaban siete años para que venciera, y el club no se lo podía vender a nadie más porque estábamos nosotros adentro. Luego vino otra oferta, ya con otros precios, se habían multiplicado, el dólar no tenía el mismo valor, y pasó lo mismo; nos ofrecieron extender en ese caso 10 años a un precio y el palco de al lado al nuestro, quedó libre porque no hicieron esa primera extensión. El palco de al lado del nuestro, los 10 años le costaron más de US$ 100.000 y el nuestro por extender esos 10 años US$ 36.000. Esa es la situación; cuando yo le estoy pidiendo a Tenfield que me adelante dinero y Tenfield me dice, ‘bueno extendeme el contrato’, estoy comprando al valor de US$ 36.000 en este ejemplo y cuando lo hago libre porque yo arranco de cero estoy vendiendo a los US$ 100.000. Entonces esto es un efecto natural, si yo no tengo posibilidad de abrir el juego y sólo puedo negociar con uno y le estoy pidiendo antes de tener derecho porque es un anticipo, obviamente el precio cae. Eso le pasó muchos años al fútbol y estamos pagándolo. Hoy ya sabemos porque Tenfield ve, arriesgando su seguimiento, ve que hay una posibilidad cierta de no seguir y ya está formulando, off the record y por una canal que no es el oficial, pero sabemos que hay un aumento ya planteado, por lo menos al doble. Nosotros creemos que esto puede ir al triple perfectamente, porque el costo más o menos se sabe. En definitiva, el costo es el que el consumidor está pagando por sus abonos en las distintas modalidades de visualización de las imágenes, entonces sabemos que cerca de un 60% se lo está quedando el intermediario y un 40% le da los clubes, entonces este negocio puede crecer mucho.

javier gomensoro, nacional.jpeg Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es el plan en cuanto a la infraestructura?

Lo que está bien en el club no hay que tocarlo. La comisión de Los Céspedes ha trabajado muy bien, socios vitalicios, planes de mecenazgo, gente que viene desde hace mucho tiempo trabajando, lo ha hecho notable, tenemos la concentración modelo en Uruguay y yo te diría en América sin nada que envidiarles a los equipos de Europa.

En el Parque Central nosotros quedamos con cumplir con los palquistas, hacer alguna de infraestructura mínima y tenemos que completar el estadio. Entonces, ahí tenemos dos proyectos diferentes, con estudios técnicos, con respaldo, uno de ellos con un costeo también, pero el secreto nuestro es gestionar fondos FIFA no reembolsables en atención a la calidad del primer estadio mundialista y la próxima celebración de los 100 años del primer campeonato del mundo. Lo que nosotros necesitamos para terminar nuestro estadio son US$ 25 millones, que para la FIFA es un vuelto, pero para nosotros puede representar la finalización de nuestras obras. Solo si eso no tuviera andamiento, podemos ir a un segundo escalón, que es transformar en un campo de entrenamiento mundialista nuestro estadio y ahí la FIFA invierte entre US$ 3 millones y US$ 5 millones; es menos la obra, pero también podemos dar un espaldarazo para seguir, quizá en etapas, lo que tenemos que hacer. Hay una tercera posibilidad, si esto no prosperara, aun cuando creemos que es muy viable que esto avance, y tenemos también la cercanía política para poderlo encauzar, pero en el peor de los casos nosotros tenemos con un modelo distinto, capaz haciendo torres en las esquinas, como tiene el Estadio Libertadores de América de Independiente, hacer pisos con butacas VIP tipo cine en cada piso, vendiéndolas a 10 años por US$ 5.000, costear una elaboración con fondos genuinos de toda la obra. Más lo que puedan ser locales comerciales, gastronomía, un hotel, cualquier unidad de negocio cercana a la zona circundante, sobre todo lo que queda debajo de las tribunas, que es un espacio muy importante, techado y que va a tener cerca un espacio de gran convocatoria, como para tener el ida y vuelta. No olvidar que también está el Club Social, es una zona muy universitaria, con muchos centros de salud, entonces si nosotros le damos a eso una vida de todos los días, como la tiene el club social, y no solo de los días de partido, potenciamos también nuestra boutique, nuestro restaurante, todas las unidades de negocios que estén asociadas.

El otro proyecto, que si está en los fondos FIFA es más fácil de lograr, es todo con codos, la segunda bandeja de Scarone, hasta con techo. Eso costaría entre US$ 25 y 30 millones, para la FIFA eso no es dinero. Ese proyecto requiere la compra de las unidades que hay que derribar en la calle Jaime Cibils, pero si uno lo tiene bien costeado y se puede solucionar. Sabemos que eso inflaciona los precios, pero no se hasta qué punto podría ser motivo de trancar el proyecto.

¿Cuál es el plan en el terreno deportivo? ¿Sigue el manager Sebastián Eguren, el gerente deportivo Sebastián Taramasco y Martín Lasarte y su cuerpo técnico?

Creo que hemos sido claros desde que comenzó la campaña, que el cambio principal en el club es en el área deportiva. Las demás opciones electorales han ratificado que va a seguir Sebastián Eguren, y nosotros hemos dicho que vuelve Daniel Enríquez. Creo que ahí está el verdadero cambio en la estructura deportiva, salvo que alguien entienda que viene un dirigente, que es el que arma el cuadro, pone el técnico, dice quién es titular y suplente, como lo estamos viendo. Pero eso para nosotros es un manejo absolutamente carente de profesionalidad y carente de coherencia. Nosotros creemos en un proyecto deportivo que dé prioridad a nuestros jugadores jóvenes, que la columna vertebral y algunas contrataciones de importancia vengan de afuera si no los tenemos en el club, pero la prioridad está en jugar con un equipo joven, dinámico, de la casa, valorizar a nuestros jugadores y con eso potenciar también el crecimiento económico y abatir ese pasivo que tenemos y pensar en grande para ir por logros internacionales.

Ni Taramasco ni Eguren en principio están en nuestros planes para proseguir.

En el caso de Eguren, la directiva le hizo un contrato por 3 años que creemos que está muy mal, que se excedió en un profesional que además no tenía los pergaminos para que nosotros hiciéramos ese contrato. Como si uno dijera, bueno, la única manera que podemos traer al Diente López es firmándole un contrato más largo, pero en este caso creo que la verdad fue un error. Eguren por dos años más tiene contrato, tenemos que ver ahí cómo lo hacemos, si negociamos con él o lo dejamos en un rol distinto pero él supuestamente hoy es el gerente deportivo del club, porque en su momento, como estaba muy cuestionado Taramasco se lo trajo a él. Pero tampoco Taramasco salió de su función y no había una vacante en Nacional cuando él vino. Lo cierto es que nosotros en cuanto al entrenador creemos que es necesario un cambio, pero lo vamos a determinar con los criterios de sensatez de ir primero pensando en quién responde a nuestro proyecto deportivo, conversarlo con el gerente deportivo que va a ser el que mueva en el tema y que va a sugerir los nombres, y teniendo la decisión, no como una respuesta tribunera para lo que quiere escuchar el socio y como una apostilla electoral por un nombre u otro, como ya hemos visto que se han manejado algunos. Creemos que no es responsable hoy estar hablando de entrenadores, quizá el oficialismo como está aún gestionando el club puede hacerlo, cuando todavía nos queda un partido que es una final y que creo que es de mal gusto haberlo anticipado, pero nosotros vamos a comportarnos con una coherencia. Ya hablamos del cambio en el área deportiva, los profesionales que vengan van a ser los que nos van a asesorar y van a discutir con nosotros y definir, de acuerdo a ese proyecto que tenemos, quién es el profesional adecuado y el cuerpo técnico que se quiera sumar.

Obviamente nos gustaría, si hubiera alguna posibilidad, conservar en el club como preparador físico institucional a Marcelo Tulbovitz, que es un profesional que hemos tenido el lujo de tener, pero eso dependerá de cómo se presente la situación, el cuerpo técnico que venga y si puede cuadrar o no en una estructura futura.

¿Lasarte puede seguir siendo el entrenador del Nacional?

En lo personal entiendo que lo mejor sería un cambio, pero lo tendríamos que hablar con Daniel Enriquez si ganamos las elecciones y ver si el proyecto en definitiva lo puede tener. Estoy dando una opinión personal y como hincha. Lasarte es un señor profesional, un señor entrenador, pero creo que en el club no ha tenido una experiencia que augure, digamos, mi primera mirada, pero esto puede ser motivo de una conversación futura y cambiar de posición. En principio entiendo que lo bueno sería un cambio, pero tampoco quiero con esto sentar el precedente de que nosotros vamos a estar mirando enseguida para cambiar de técnico. Acá viene un ciclo nuevo, un cambio de aire, un cambio de personas al frente del área deportiva, frente a lo que considero que fue un fracaso de la gestión obviamente que a veces los fusibles son los fusibles.

¿Qué sucede si apuestan a los juveniles el primer año de gestión y Nacional no es campeón Uruguayo?

Esto no va a ser echar mano a los juveniles. Nacional tiene una columna vertebral interesante, los jugadores que hoy tienen un contrato, más alguna contratación puntual va a haber. Y la experiencia la vamos a hacer sobre la base de la gradualidad y el dar confianza en los momentos adecuados. Fijate que en un partido decisivo (contra Danubio, por el Clausura), donde se nos iba todo, faltando 10 minutos Nacional pone a Petit y a Mereles que no habían entrado en partidos que se presentaban con trámites favorables, ganándolos bien. La tesitura es, demos lugar a nuestros jugadores jóvenes en cantidad, en calidad, en minutos y en situaciones que no sea para quemarlos. Como todo, estas experiencias siempre tienen un testeo en la realidad, hay que saberse adaptar y no morir con los ojos abiertos porque yo dije que iban a jugar 40% o 50% juveniles. Me han preguntado cuál es el porcentaje. Creo que eso depende de los talentos, de cada generación. Más que nada es un criterio general y una orientación hacia dónde va la prioridad.

¿Qué les quiero decir con esto? Hay seis números 9 en Nacional. O sea, sacando a Bentancourt y a Santander, que se van del club porque vencen su contrato, Nacional va a tener contratos con Herazo, Carneiro, Ébere, El Diente López, Damiani y Petit. Son seis números 9 que tiene Nacional. Entonces, viene Flavio (Perchman) y dice, ‘quiero traer al Pipa Benedetto’. Me parece de una incoherencia absoluta, pero lo digo desde el afecto y de que está todo bien con Flavio. Pero la verdad, ¿cuál es el proyecto de formativas? ¿De qué me estás hablando?

¿Y a dónde apuntaría usted, por ejemplo?

El gerente deportivo ya nos ha hablado y ya hemos tenido un avance de que nuestro proyecto va para priorizar nuestras formativas. Ahora, si tú me decís, yo puedo hacer lo que quiero con los contratos sin costo y me puedo deshacer de todos, no, ahí veo si de repente, no sé, me quedan ponele, Carneiro y el Diente, igual me quedo con Damiani y Petit, porque no es que yo diga bueno, Damiani y Petit y los demás todos para afuera, hay que también ver cuál es la responsabilidad, el equilibrio y la necesidad de ganar. La gran preocupación que tenemos es que se ha cortado un ciclo; en la gran mirada, Nacional ha tenido la supremacía, en los últimos 25, 26 años y este miniciclo donde empieza a cambiarse esa tendencia, nos preocupa, pero además nos obliga a ir por el campeonato. Entonces, bueno, así como vamos a tratar de levantar la mira e ir por otras cosas, tener desde ya el objetivo del próximo Mundial de Clubes, no este de ahora. Cuando se fue Abeijón de Nacional nos dijo, ‘Nacional arrancó el año sin este objetivo en la mira’. Nosotros tenemos que tener ya el objetivo para el otro Mundial. El club tiene que tener la mirada larga en esas cosas, mirar con perspectiva y fijarse y trazarse objetivos más ambiciosos para crecer en todos los rubros, pero que eso se traduzca en lo que realmente el hincha quiere que es el éxito deportivo y levantar las copas.

javier gomensoro, candidato nacional.jpeg Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál será el futuro del coordinador de juveniles, Fernando Curutchet, en caso de que la Lista 1971 gane las elecciones?

Nacional está fallando en otro lado. Curuchet es un profesional muy reconocido, creo que tuvo una gran incidencia en la venta de grandes jugadores que tuvo Peñarol, porque la verdad es una realidad; Peñarol tenía una situación económica muy parecida a la nuestra de hoy y en gran medida se ha saneado por ventas de 6, 7, 8 jugadores, incluso algunos casos, sin ser los más resonantes, se han vendido por cifras interesantes; ahora está a punto de vender un zaguero que lo dio prestado (Juan Rodríguez). Entonces nosotros nos está faltando en ese rubro. Curuchet creo que es importante y está en camino de darnos cosas de ese tipo. Pero la gran política que uno pueda tener para darle esa oportunidad, que debuten más jóvenes, se muestren y puedan consagrarse en el club, está en el cuello de botella donde hay fracasado Nacional. Y eso ya no depende de Curuchet.

Los clásicos se tienen que jugar en el Parque Central, pero sin público visitante. Yo te digo la experiencia personal, el clásico que se jugó por primera vez después de pandemia en la cancha de Peñarol, que fui con mis hijos y que realmente lo padecí, fueron 11 horas de peregrinación con un dispositivo de seguridad de alto costo, un despliegue que no justificaba y ese mismo día, fue un empate, así que tampoco fue porque me fuera mal deportivamente, sino que realmente dije, no, acá no vengo mas. Cuando fue Peñarol a nuestra cancha, falló el operativo de seguridad, se armó un problema, entraron cosas prohibidas, y todo a un gran costo para que 2.000 personas estén. Creo que potencia la problemática y no soluciona nada. Si hubo un fallo de seguridad con un público solo en el último clásico, habiendo las dos hinchadas, creo que no se justifica. Soy partidario de que los clásicos, Nacional de local va al Parque Central, pero sin público visitante. Eso obviamente va a tener un correlato que no vamos a ir de visitantes.

¿Cómo va a ser el vínculo político con Peñarol y cómo se imaginas la relación con Ignacio Ruglio de acuerdo a la forma que él se manifiesta públicamente?

Ahí hay que separar los intereses que puedan ser comunes con aquellos que sean la rivalidad natural de los equipos. Hoy a Ruglio lo veo en la vereda opuesta deportiva y políticamente, pero esto no pasa sólo por ese rechazo que uno obviamente tiene por el rival de todas las horas. Me gustaría que la posición política de Peñarol en el tema de derechos de televisión fuera otra porque es la más sensata, la más razonable y la mejor también para ellos, pero no lo es, él está encabezando junto a Liverpool, que tampoco es un club necesitado de hacerlo, lo han hecho por convicción o porque hay otras cosas en juego que yo no sé cuáles pueden ser. Vislumbro también todo el tema del arbitraje, como ha manejado su cuenta de Whatsapp y el histrionismo para que ahora que salió campeón está quejándose de los arbitrajes, cuando tendría que celebrar que ha ganado y se está acordando de lo que no corresponde. Entonces, hoy lo veo como una cuestión problemática.