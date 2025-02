Matías Abaldo celebra un gol con la selección de Uruguay sub 20

El pasado 16 de enero, Referí informó que su representante, Edgardo Lasalvia, dijo: " Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".

Y también añadió: "Vamos a rodear a Matías de los tres o cuatro amigos de verdad que tiene para ayudarlo. Cuando sos jugador de fútbol, te rodean muchas personas que no te quieren bien . Muchas veces esas situaciones no se pueden manejar".

"Que la gente de Gimnasia se quede tranquila por la parte económica porque no va a perder. Le vamos a devolver el dinero necesario. En todo caso pierdo yo. Acá lo importante es la salud mental, lo humano, la persona", expresó Lasalvia, a la vez que confirmaba que seguramente jugaría en Defensor Sporting.

Las idas y vueltas con Gimnasia y Esgrima La Plata

El pasado jueves, sin que hubiera aún decisión alguna de Gimnasia y Esgrima La Plata, Lasalvia volvió a hablar del tema sin definición.

"Me sorprende la falta de humanidad de los dirigentes de Gimnasia, y también alguno de Defensor que no se está dando cuenta de la situación. No entienden que hay un chico que tuvo ganas de matarse", expresó en Carve Deportiva.

Y prosiguió: "Estoy triste con algún dirigente de Gimnasia. No entendieron que el pibe quiso matarse. La semana anterior no tenía ganas de nada. Hoy podemos buscar cerrar un acuerdo de algún manera para que juegue en Defensor".

En Argentina informan que Matías Abaldo ya tiene nuevo club tras su episodio de salud mental

"Las negociaciones entre el Lobo y el club charrúa están avanzadas, y lo único que falta definir es el plan de pago de los US$ 500.000 que Gimnasia todavía le debe a Defensor por la compra del volante campeón del último Mundial sub 20", informa este lunes el diario Olé de Argentina.

En tanto, el delantero ya se entrena con el plantel de los de Punta Carretas, con la autorización de la dirigencia del club argentino dueño de su ficha.

-lcm7435-jpg..webp Matías Abaldo en Defensor Sporting Foto: Leonardo Carreño.

"El pase se hará a préstamo por un año y, si al final del 2025 no hay una venta, Abaldo deberá regresar a La Plata, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027", agrega.

Gimnasia y Esgrima La Plata pagó dos cuotas de US$ 300.000, pero aún debe US$ 500.000 de la última cuota, que venció hace un tiempo.

"Finalmente, se acordó que la cuota que vencía en marzo no se abonará, por lo que la operación total terminará siendo de US$ 1.100.000 dólares en lugar de US$ 1.600.000", explica el medio.

Y termina: "Con este nuevo arreglo, el Lobo se quedará con el 33% del pase de Abaldo, y no con el 50% como estaba pactado en un principio".