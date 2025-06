Estafa a nombre de Deportivo LSM, el nuevo equipo de Luis Suárez y Lionel Messi; mirá la advertencia que lanzaron desde la SAD a sus seguidores

También informaron que “ya están en curso las acciones legales correspondientes”.

“Sin más atte. Deportivo LSM”, agregaron desde el club de Suárez y Messi.

Luis Suárez anunció el pasado martes 27 de mayo que sumó a Lionel Messi, su inseparable amigo y compañero en el Inter Miami, a su proyecto en Uruguay: un club deportivo especializado en formación de jugadores que competirá en las categorías juveniles y en la cuarta división del fútbol local.

El goleador uruguayo inauguró en 2018 el Deportivo LS, un complejo deportivo ubicado en la Ciudad de la Costa, a unos 22 kilómetros del centro de Montevideo, que en la actualidad cuenta con más de 3.000 socios.

"Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol (...) así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional del Deportivo LSM", dijo Suárez en un video en sus redes sociales para anunciar la incorporación de Messi y la decisión de competir en el fútbol uruguayo.

Tras finalizar su discurso, Suárez dio paso al campeón del mundo en Qatar 2022.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - MAY 18: (L-R) Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami CF arrive prior to the MLS match between Inter Miami CF and Orlando City at Chase Stadium on May 18, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AF

Lionel Messi y Luis Suárez

Foto: AFP