"Gordo vende humo": Ricardo Caruso Lombardi, el llamado a Javier Feres y la decisión de Miramar Misiones

Caruso dijo que no es racista y que cuando escuchó lo que había dicho, no lo podía creer: "Alguien me dijo, ¿viste lo que está saliendo en las redes? Yo no lo podía creer, no son palabras mías . Me puedo enojar y decirte 'dejate hinchar los huevos', 'andá a cagar', pero no eso y me dio vergüenza", dijo el técnico en Sport 890.

Quiso dejar claro que "no es un tema de racismo, es un insulto de la manera que insulto yo. Si por denunciar, tengo que denunciar a toda la gente que me grita 'gordo vende humo' y el otro día contra Liverpool me volvieron loco. Pero no, eso es parte del fútbol".

Caruso siente que los árbitros no lo tratan bien en Uruguay, especialmente después de sus declaraciones en el debut, contra Nacional. "Están celosos conmigo, los cuartos árbitros no me tratan bien, a veces ni me saludan".

El entrenador se reunirá este miércoles con los dirigentes de Miramar Misiones para definir su futuro en el club. La posición del técnico es irse porque está seguro que lo van a sancionar: "Me van a dar cinco partidos porque me quieren poner como ejemplo. Lo que me molesta es que metan el racismo de por medio. Y yo no puedo estar pendiente de que me des cuatro o cinco partidos".

Respecto a la charla que tuvo por teléfono con Feres, contó: "Me dijo que quedó re contento, que le alegraba pila que yo lo hubiese llamado. Me reconoció que se equivocó en la expulsión de Guzmán y me pidió disculpas. 'Yo lo que te reclamé fue eso, no fue ni faul', le dije".