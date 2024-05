Ignacio Ruglio y la broma sobre su relación con Alejandro Balbi: "Estamos como esas parejas tóxicas"

“Hablé con Ruglio. Lo llamé el día que nos enteramos de la apertura del expediente disciplinario que nos hizo la Conmebol. Me dijo que no sabía nada, que iba a informarse y me iba a llamar, pero no me llamó ", dijo Balbi el miércoles en Sport 890.

Este jueves, en la misma radio, le respondió Ruglio. "Con Ale estamos como esas parejas tóxicas que se empiezan a mandar mensajes. Nos reímos cada vez que nos pasan esas cosas. No entendí que le tenía que devolver el llamado. Le dije, Ale me hago cargo del tema, no sé ni de lo que me estás hablando, pero me encargo. Él me dijo, 'esto me trae problemas en el club, vuelan de calentura'. Pero no entendí que le tenía que haber llamado, lo solucioné, dije en la interna la próxima avísenme y hoy nos reiremos de eso. Y evitemos mandarnos mensajes por los medios", señaló.