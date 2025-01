La alegría de Tony Pacheco por la continuidad de Leonardo Fernández y la historia del número 8 en Peñarol

Consultado acerca de si le impactó la cifra de US$ 7.000.000 que Peñarol pagó para retener a Leo Fernández, respondió: “Ahí no me meto. Si estuviera en la interna te diría lo que me parecería. Lo que rescato de esta situación es que el chiquilín está en el lugar que quería estar y todo lo demás es consecuencia de la gestión. En eso no puedo opinar porque no estoy”.