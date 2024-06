La bronca de Álvaro Recoba tras su primer turbulencia en Nacional: "Querían ver sangre hoy"

1-2 CON LIBERTAD Álvaro Recoba tras la derrota de Nacional: "No me pareció que el equipo jugó mal"

Su valoración del primer semestre de Nacional en 2024

"Trabajamos en el día a día y creo que de buena manera. Teníamos tres objetivos cuando arrancó el año al que se agregó después clasificar al Mundial de Clubes. Son 17 puntos que ganamos desde que se inició el año (a nivel internacional) y tenemos tiempo", expresó.

Nacional está a un punto de alcanzar a Olimpia en el ranking clasificatorio al Mundial de Clubes de 2025. En agosto afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo.

"También tenemos tiempo para el Campeonato Uruguayo. Ya estamos lejos, pero podíamos quedar muy lejos hoy. El Campeonato Uruguayo termina en diciembre. En el primer semestre había que clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores y se hizo, después clasificar a octavos y también se hizo. Fuimos a Paraguay y no se logró un resultado esperado, en 25 minutos, tras nuestro gol, el equipo estuvo un poco desatento. En el segundo tiempo intentamos contra un rival que va primero en Paraguay, que no se jugaba nada. Y se generó esto. No preciso sentir el apoyo o no de lo que digan. Si perdíamos con Always Ready o con Puerto Cabello no sé si estaría acá, por perder el primer objetivo. Depende de dónde se generó esto. De acá, de nuestra parte no. Ojalá uno pueda saber de quién son esas balas. El jugador y nosotros queremos lo mejor para Nacional", afirmó.

"Ellos ya venían jugando así, dijo sobre el buen rendimiento de Nacional ante Boston, "y se generó eso de que podía pasar algo".

El balance lo hace este miércoles

"Estoy tranquilo, mañana vamos a pasar raya. Pasar a fase de grupos, pasar a octavos, lo hicimos. Seguimos estando lejos en la Anual, pero el Uruguayo termina en diciembre. Yo voy por mi camino, tengo seis meses de entrenador, tuve aciertos, tuve errores, siento la confianza que me dan los jugadores que son los que te defienden. Hoy jugaron al máximo, como lo han hecho siempre. Ojalá que hayan jugado por mí, estoy a morir con ellos, dependo de ellos, yo no juego, ellos hacen los goles, corren, defienden. Hoy lo hicieron bien. El domingo arranca el Intermedio con un rival difícil como Cerro y como lo son todos. Tenemos la necesidad de ganar como la teníamos hoy. Si el domingo no se logra un resultado positivo, vamos a estar en una situación parecida donde van a decir ‘bueno, que vamos a esperar o que esto’. Es fútbol. Desde los 4 años juego, desde los 17 soy profesional jugando y desde hace seis meses soy entrenador", agregó.

"Lo que manda es el resultado", dijo el Chino

"Es la primera vez que capaz que estoy en discusión y está bien que sea así porque llegó el momento que todos los entrenadores del mundo han tenido como entrenadores. Lo que te puedo asegurar es que día a día dejamos el máximo y pienso pura y exclusivamente en Nacional, en el club, en los jugadores, en la gente que nos dio confianza. Pero también te digo otra cosa: lo que manda es el resultado. Hoy no es que el equipo jugó bien porque hicimos tres goles, afrontamos a un rival que propone, que ataca, como Libertad o como Danubio. Y si mirás los partidos se jugó generalmente en cancha del rival. Por eso en el entretiempo le decía a los muchachos: ‘ no subestimemos lo que somos nosotros’, porque Boston es un buen equipo, te propone, te tiene la pelota, te ataca, te llega. Tuvieron una ocasión y fue gol", concluyó.