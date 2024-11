La divertida anécdota que Ignacio Ruglio contó tras ver en la tribuna Olímpica el triunfo de Peñarol ante Progreso

"Yo no sé ni usar el celular por eso le dije a mi hijo que me sacara la entrada y me la sacó enseguida. Cuando el portero de la Olímpica me vio, se reía. Me hicieron acordar que le quedé debiendo la plata de la entrada a Juan Diego", declaró Ruglio a las risas este miércoles en Esto es Fútbol que se emite por Carve Deportiva AM 1010.

"En la tribuna no había hincha que no me preguntara por Leo Fernández. Me dicen que lo tenemos que retener", dijo el titular de los aurinegros.

Peñarol espera al 15 de diciembre para saber qué precio tiene Leo Fernández en el mercado. Su préstamo a Peñarol caduca el 31 de diciembre y en teoría debería volver a Toluca, dueño de su ficha.

"Si viene un equipo de Arabia Saudita o la MLS y pone US$ 7 millones por el pase y le ofrece un contrato por cuatro años con un salario fuerte, que implique por ejemplo una inversión total de US$ 24 millones, esas son cifras imposibles para el fútbol uruguayo", declaró.

El consejero Guillermo Varela, mientras, se mueve para analizar la posibilidad de que los hinchas de Peñarol pongan dinero para comprar la ficha del jugador, tasado entre US$ 6 y US$ 7 millones por Toluca.

Pero una cosa es la ficha y otra el dinero que el jugador debe percibir por mes y también los años de contrato.

En este semestre, Peñarol se hizo cargo del 100% de su salario, pero tuvo que acordar con el jugador un plan de cuotas pagadero en 2025, por su alto costo.

La respuesta de Ignacio Ruglio a Arturo Del Campo por el pase del Cepillo González

El pasado lunes, el presidente de Danubio Arturo Del Campo reveló que su club aún no cobró "nada" por el pase de Franco "Cepillo" González a Peñarol, el cual se concretó a mediados de 2023.

El delantero fue negociado en US$ 1.500.000 a los aurinegros.

“Cinco días antes de tomar esta medida (de fijar el partido con Nacional en el Parque Viera y no en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff) hablamos con Nacho, con quien tenemos una buena relación, y le dijimos que precisábamos el dinero que nos están debiendo del Cepillo. Y no se llegó a recibir ese dinero. No tuve la suerte que Ruglio me respondiera por esto”.

Ante la falta de respuestas de Peñarol, por el impago a Danubio, Danubio terminó negociando con los tricolores.

Además aclaró: “Peñarol aduce que la deuda no es del club, que es de (Edgardo) Lasalvia (representante del Cepillo González), pero nosotros tenemos un contrato con Peñarol y se lo vendimos a Peñarol. Hoy en día son US$ 280.000 (los que deben)”.

Ruglio respondió: "Eso no es así. Peñarol no está en falta con Danubio, porque la deuda no la asumió Peñarol y eso Del Campo lo sabe. De todos modos, la persona que debía pagar, ya transfirió el dinero esta jornada y el tema quedó solucionado".

¿Ganar el clásico con finales ante Nacional o antes?

Por último, se le preguntó si prefiere tener "revancha" con Nacional, al que Peñarol no le ganó en cuatro clásicos en 2023, o ganar el Campeonato Uruguayo el domingo, sin tener que jugar finales ante los tricolores. Ruglio contestó: "Lo antes posible".

"En 2023 estuvimos invictos todo el año con Nacional, el clásico del Apertura con Alfredo Arias fue un paseo, ganamos 2-0 pero pudimos ganarlo 4-0. Y sin embargo, al final no ganamos el Uruguayo. Ahora vamos por eso", agregó.