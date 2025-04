La durísima crítica de Mario Pergolini a Edinson Cavani tras el último partido de Boca Juniors

No es la primera vez que Pergolini critica a Cavani, ya que luego de la derrota ante Newell's, en donde el uruguayo falló un penal, también atacó al delantero: "No entiendo por qué juega un partido cada cuatro (Cavani jugó nueve de los 15 partidos de su equipo este año) y el que juega no hace la diferencia. No entiendo por qué lo alentamos tanto en la cancha. Le tiraron un piedrazo al arquero suplente antes que empiece el partido, para mí se tendría que haber suspendido. Nos ahorrábamos de ver ese desastre, ese desastre futbolístico donde tenemos a un ex jugador pateando penales", expresó.